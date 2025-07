Szok! USA żąda dostępu do social mediów od studentów. Koniec marzeń o studiach?

Nowe wymogi wizowe mogą mieć poważne konsekwencje dla polskich studentów. Wielu z nich może zrezygnować z wyjazdu na studia do USA, obawiając się naruszenia prywatności i potencjalnej inwigilacji.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie ogłosiła, że od teraz osoby ubiegające się o wizę studencką USA muszą ujawnić swoje konta w mediach społecznościowych! To wymóg dla programów akademickich (wiza F), kursów (wiza M) i wymian (wiza J). Nowe wymogi wizowe do USA mają na celu usprawnienie procesu weryfikacji. Czy to oznacza, że mniej Polaków pojedzie na studia do USA? Amerykańska ambasada tłumaczy, że ujawnienie kont w social mediach ma "ułatwić procedury weryfikacyjne" i "ocenić dopuszczalność wjazdu do USA". Od 2019 roku USA wymaga informacji o identyfikacji w mediach społecznościowych. W formularzu DS-160 musisz podać nazwy użytkownika (handles) ze wszystkich platform używanych w ciągu ostatnich 5 lat.

Ambasada wyjaśnia jednocześnie, że "w procesie rozpatrywania wniosków wizowych żaden pojedynczy czynnik ani post w mediach społecznościowych nie decyduje o wyniku postępowania".

"W każdym przypadku poświęcamy tyle czasu, ile potrzeba, aby upewnić się, że wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oraz że wiarygodnie wykazał spełnienie warunków wymaganych do uzyskania wizy, w tym zamiar uczestnictwa w działaniach zgodnych z zasadami wjazdu na terytorium USA" - zaznaczono.

Decyzja o weryfikacji kont budzi kontrowersje. Eksperci alarmują, że to może być naruszenie prywatności i ograniczenie swobody wypowiedzi. To nie pierwszy raz, gdy USA utrudnia studia i badania naukowe! "New York Times" pisał, że Departament Stanu sprawdza social media studentów i profesorów. Aplikujący o wizę mają być sprawdzani pod kątem zagrożenia dla USA. W ten sposób Trump próbował zakończyć pobyt studentów na Harvardzie. Departament Stanu wstrzymał wszystkie procesy uzyskiwania wiz dla studentów i naukowców idących na Harvard, jednak od 9 czerwca wznowiono ich rozpatrywanie, ponieważ sąd w Stanach Zjednoczonych uznał, że blokada jest niezgodna z prawem.

Nowe zasady obejmują konkretne typy wiz nieimigracyjnych:

Wiza F: Przeznaczona dla studentów, którzy zamierzają studiować w zatwierdzonych instytucjach akademickich, takich jak uniwersytety lub szkoły językowe.

Wiza M: Skierowana do osób uczęszczających do szkół zawodowych lub technicznych.

Wiza J: Dotyczy uczestników programów wymiany, zatwierdzonych przez rząd USA, obejmujących aspekty akademickie, naukowe lub kulturalne.

