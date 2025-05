Spis treści

Przyczyny wycofania restrykcji

Amerykański resort handlu uzasadnił swoją decyzję stwierdzeniem, że wcześniej planowane wymogi "stłumiłyby amerykańską innowacyjność i obciążyłyby firmy uciążliwymi nowymi wymogami regulacyjnymi". Ponadto, w oświadczeniu zaznaczono, że restrykcje "podważyłyby również stosunki dyplomatyczne USA z dziesiątkami krajów, obniżając ich status do statusu drugiej kategorii".

Decyzja została ogłoszona na dwa dni przed planowanym wejściem w życie nowych zasad ograniczających eksport półprzewodników do ponad 100 krajów świata, w tym Polski. O możliwym zniesieniu tych ograniczeń wcześniej informował m.in. "Wall Street Journal".

Nowe podejście administracji Trumpa

Jeffrey Kessler, wiceszef amerykańskiego ministerstwa handlu, zapowiedział, że administracja Donalda Trumpa będzie realizować "odważną, inkluzywną strategię amerykańskiej technologii AI z zaufanymi krajami zagranicznymi na całym świecie, jednocześnie utrzymując technologię poza zasięgiem naszych przeciwników".

Jednocześnie przedstawiciel administracji odrzucił "próbę administracji Bidena narzucenia Amerykanom własnej źle pomyślanej i kontrproduktywnej polityki AI". Równolegle wydano serię wytycznych wzmacniających kontrole eksportu chipów AI oraz ostrzeżono firmy przed używaniem amerykańskich półprzewodników do szkolenia chińskich modeli AI.

Wcześniejsze ograniczenia i ich skutki

Regulacje wprowadzone w ostatnich dniach administracji Joe Bidena znacząco ograniczały eksport zaawansowanych czipów GPU do wszystkich państw spoza 18 "kluczowych sojuszników" USA. Wywołało to krytykę zarówno Unii Europejskiej, stowarzyszeń branży półprzewodników, jak i największego ich producenta, firmy NVIDIA.

Wprowadzone wcześniej zasady dzieliły kraje świata na trzy kategorie:

18 "kluczowych sojuszników", których restrykcje nie obowiązywały

Ponad 120 innych krajów (w tym Polska), które według standardowych zasad mogłyby sprowadzać 50 tys. GPU rocznie

Kraje budzące obawy (m.in. Chiny i Rosja), gdzie obowiązywało embargo

Eksperci twierdzili, że utrzymanie restrykcji mogłoby ograniczyć rozwój zaawansowanych systemów AI w Polsce w przyszłości.

Reakcja Polski na tę decyzję

Zadowolenie z decyzji USA wyraził w środę chargé d'affaires ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich, który stwierdził: "Ograniczenia w eksporcie procesorów graficznych do Polski zawieszone po rozpoczęciu procesu anulowania «AI Diffusion Rule» przez Departament Handlu. Dzięki wszystkim, którzy z kraju i z Ambasady regularnie podnosili tę sprawę w rozmowach z Amerykanami".

Znaczenie dla rozwoju AI w Polsce

Wycofanie restrykcji eksportowych oznacza, że Polska będzie miała nieograniczony dostęp do zaawansowanych chipów wykorzystywanych w systemach sztucznej inteligencji. Jest to istotne dla rozwoju rodzimych projektów AI i utrzymania konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki tej decyzji polskie firmy i instytucje badawcze będą mogły bez ograniczeń korzystać z najnowszych technologii półprzewodnikowych, co przyczyni się do rozwoju innowacyjności w sektorze IT.

