i Autor: Shutterstock; podatki.gov.pl Podatki

Rozliczenie podatkowe

Uwaga podatnicy! Usługa Twój e-PIT nieczynna do 14 lutego. Co się stało?

Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa, portal e-PIT chwilowo nie działa. Choć w teorii możemy już składać zeznania podatkowe, to w praktyce nie możemy zrobić tego przez system. Portal będzie nieczynny do 14 lutego. Jak podał PAP, dostęp do strony został zawieszony ze względu na przygotowanie się do rozliczenia podatku za 2022 rok.