PIT 2022. 10 pytań o usługę „Twój e-PIT” i rozliczenie PIT-37

Błędy w zaciągniętych do e-deklaracji danych się zdarzają. Najczęściej są to: błędne wykazywanie w usłudze „Twój e-PIT” uprawnienia do zastosowania ulgi prorodzinnej. Warto sprawdzić, czy faktycznie występuje ona w rozliczeniu i czy naliczona kwota jest prawidłowa; brak PIT-11 w usłudze „Twój e-PIT”. Trzeba też mieć świadomość, że ministerstwo finansów nie wie, jakie ulgi przysługują konkretnemu podatnikowi, dlatego należy je zastosować samodzielnie. Warto też zweryfikować, czy uprawnienia, z których korzystano poprzednich latach, nadal nam przysługują.

Czy korzystając z usługi „Twój e-PIT”, mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Tak, w usłudze można zmienić swoje rozliczenie indywidualne na wspólne z małżonkiem lub osoby samotnie wychowującej dziecko.

Ile wynoszą koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT za 2022 rok?

Zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą nie więcej niż:

3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),

5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Podatnik, który nie był w związku małżeńskim zmarł w ciągu roku. Czy członkowie rodziny powinni złożyć jego zeznanie podatkowe?

Nie. Za osobę zmarłą nie składa się zeznania.

Jak zalogować się do usługi Twój e-PIT?

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, podaj: PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2021 r. - kwota 1, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2022 r.) - kwota 2, i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2021 r. - kwota 3 lub zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel. Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz Twój e-PIT.

Czy trzeba się logować i akceptować zeznanie podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT?

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody za pośrednictwem płatnika i nie chcesz skorzystać z ulg czy odliczeń innych, niż wykazane automatycznie w usłudze (np. ulgi na dzieci) nie musisz się logować do usługi Twój e-PIT i akceptować zeznania.

Jeżeli przesłana przez płatnika informacja jest prawidłowa, 2 maja 2023 roku takie rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.

Automatyczna akceptacja nie ma zastosowania do zeznań PIT-28 i PIT-36. W tym wypadku zawsze musisz samodzielnie złożyć zeznanie. Możesz to zrobić w usłudze Twój e-PIT, jak również w inny sposób, elektronicznie lub papierowo.

Zachęca się jednak, abyś zalogował się do usługi Twój e-PIT i sprawdził prawidłowość informacji znajdujących się z zeznaniu (np.: danych identyfikacyjnych, kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty).

Co z ulga na dzieci narodzone w 2022 roku? Czy jest ona uwzględniona?

Tak, dane dotyczące ulgi na dzieci urodzone w 2022 r., dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL, są automatycznie prezentowane w zeznaniu. Oczywiście zawsze masz możliwość zmiany prezentowanych tam danych.

Czy ulga na dziecko powyżej 18. roku życia, ale uczące się, zostanie z automatu uwzględniona w Twój e-PIT?

Tak, jeżeli dziecko powyżej 18 roku życia studiuje, jest doktorantem, to ulga na nie jest automatycznie uwzględniona. Automat nie dotyczy pełnoletnich dzieci, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych i osób, które studiują za granicą.

Moja emerytura przekracza 2,5 tys. zł. Czy zapłacę podatek?

Osoby, których świadczenia emerytalno-rentowe są wyższe niż 2500 zł, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (od 1 lipca 2022 r. jest to kwota 300 zł).

Więcej pytań i odpowiedzi w sprawie rozliczenia z fiskusem znajdziesz na rządowej stronie: www.podatki.gov.pl

