Korzystałeś z ulgi dla klasy średniej? Uważaj przed zatwierdzeniem e-deklaracji!

Nadchodzi czas rozliczania ze skarbówką. Polacy jak co roku ruszają z rozliczaniem PIT-ów. Teraz jest łatwiej, bo wiele zrobi za nas system. Ale jest grupa podatników zarabiająca w ubiegłym roku w przedziale: od 5,7 tys. zł do 11 141 zł miesięcznie, która teraz będzie miała pewien problem. Pracownicy z takimi zarobkami przez pierwszą część ubiegłego roku podlegali uldze dla klasy średniej. W lipcu 2022 zlikwidowano tę ulgę. Ale przy rozliczeniu rocznym dla tej grupy osób ulga ta będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu podatku dochodowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

KAS przeanalizuje, czy danemu podatnikowi przysługiwałaby ulga dla klasy średniej czy też nie. Jak wymienia money.pl, do analizy posłużą dane zawarte w rozliczeniu rocznym PIT wraz ze wszystkimi wskazanymi przez podatnika ulgami. Jeśli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wyliczonego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle podatnikowi informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Jak szacował w ubiegłym roku resort finansów, likwidacja ulgi dla klasy średniej dotknie finansowo jedną na tysiąc rozliczających się osób.

Pismo w sprawie różnic w opodatkowaniu zostanie wysłane do podatników w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem poczty albo przez e-US. Zwroty nastąpią do 45 dni w przypadku złożenia e-deklaracji oraz do trzech miesięcy przy zeznaniu papierowym.

Źródło: money.pl

