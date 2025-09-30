Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom, która od 1 października ograniczy świadczenie 800 plus i bezpłatny dostęp do niektórych świadczeń zdrowotnych dla tych, którzy nie pracują w Polsce.

Zmiany mają zakończyć "turystykę zdrowotną" i przynieść oszczędności budżetowe rzędu 270 milionów złotych w 2026 roku.

Niepracujący Ukraińcy stracą bezpłatny dostęp m.in. do leczenia zębów, programów lekowych, rehabilitacji czy operacji biodra, jednak dzieci do 18. roku życia zachowają pełne uprawnienia.

Mimo podpisania, prezydencki minister zaznaczył, że ustawa nie jest idealna i wcześniejszy projekt prezydenta proponował jeszcze większe uszczelnienia systemu pomocy

Jakie zmiany w 800 plus i opiece zdrowotnej dla Ukraińców?

Jak informuje portal rynekzdrowia.pl, prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy, która rewolucjonizuje dotychczasowe zasady wsparcia. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2025 roku, kończąc okres przejściowy. Głównym celem zmian, jak podkreślał prezydencki minister Zbigniew Bogucki, jest uszczelnienie systemu i zakończenie zjawiska, które określił jako "turystykę zdrowotną". - Te rozwiązania, które zawarte są w ustawie to "koniec turystyki" - mówił minister.

Najważniejsze modyfikacje dotyczą dwóch kluczowych obszarów. Po pierwsze, świadczenie 800 plus nie będzie już przysługiwać dzieciom obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce. Po drugie, nowa ustawa ukraińska znacząco ogranicza katalog bezpłatnych świadczeń medycznych dla nieubezpieczonych i niepracujących uchodźców. Oznacza to, że dostęp do wielu specjalistycznych procedur zostanie powiązany ze statusem na rynku pracy i opłacaniem składek.

Z jakich darmowych świadczeń medycznych nie skorzystają już Ukraińcy?

Nowelizacja precyzyjnie określa, które usługi medyczne przestaną być finansowane z budżetu państwa dla dorosłych obywateli Ukrainy nieposiadających ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą, osoba taka będzie uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem między innymi:

leczenia uzdrowiskowego,

programów lekowych,

leczenia stomatologicznego,

rehabilitacji leczniczej,

planowych operacji wszczepienia endoprotezy czy

usunięcia zaćmy

Ustawa wskazuje, że wyłączone zostaną także:

programy polityki zdrowotnej ministra zdrowia,

przeszczepy komórek, tkanek i narządów,

leki i wyroby medyczne dostępne na receptę,

zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie

Warto podkreślić, że ograniczenia te nie obejmą osób poniżej 18. roku życia. Zgodnie z zapisami ustawy, bezpłatna opieka zdrowotna dla Ukraińców poniżej 18. roku życia zostanie utrzymana w pełnym zakresie, a leczenie rozpoczęte przed osiągnięciem pełnoletności będzie kontynuowane do jego zakończenia.

Cel zmian i oszczędności dla budżetu

Według zapowiedzi strony prezydenckiej, wprowadzone zmiany mają przynieść wymierne korzyści finansowe. Minister Bogucki wyliczał, że nowelizacja pozwoli zaoszczędzić budżetowi państwa około 270 milionów złotych w 2026 roku. Choć przyznał, że "ustawa nie jest idealna", to w jego ocenie stanowi krok w stronę bardziej uszczelnionego i sprawiedliwego systemu. f

Zmodyfikowana pomoc dla Ukraińców ma na celu powiązanie dostępu do szerokich świadczeń socjalnych i zdrowotnych z aktywnością zawodową i partycypacją w systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe zasady, które wejdą w życie jesienią, stanowią fundamentalną zmianę w podejściu do wsparcia udzielanego uchodźcom z Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji.

