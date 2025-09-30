- Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom, która od 1 października ograniczy świadczenie 800 plus i bezpłatny dostęp do niektórych świadczeń zdrowotnych dla tych, którzy nie pracują w Polsce.
- Zmiany mają zakończyć "turystykę zdrowotną" i przynieść oszczędności budżetowe rzędu 270 milionów złotych w 2026 roku.
- Niepracujący Ukraińcy stracą bezpłatny dostęp m.in. do leczenia zębów, programów lekowych, rehabilitacji czy operacji biodra, jednak dzieci do 18. roku życia zachowają pełne uprawnienia.
- Mimo podpisania, prezydencki minister zaznaczył, że ustawa nie jest idealna i wcześniejszy projekt prezydenta proponował jeszcze większe uszczelnienia systemu pomocy
Jakie zmiany w 800 plus i opiece zdrowotnej dla Ukraińców?
Jak informuje portal rynekzdrowia.pl, prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy, która rewolucjonizuje dotychczasowe zasady wsparcia. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2025 roku, kończąc okres przejściowy. Głównym celem zmian, jak podkreślał prezydencki minister Zbigniew Bogucki, jest uszczelnienie systemu i zakończenie zjawiska, które określił jako "turystykę zdrowotną". - Te rozwiązania, które zawarte są w ustawie to "koniec turystyki" - mówił minister.
Najważniejsze modyfikacje dotyczą dwóch kluczowych obszarów. Po pierwsze, świadczenie 800 plus nie będzie już przysługiwać dzieciom obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce. Po drugie, nowa ustawa ukraińska znacząco ogranicza katalog bezpłatnych świadczeń medycznych dla nieubezpieczonych i niepracujących uchodźców. Oznacza to, że dostęp do wielu specjalistycznych procedur zostanie powiązany ze statusem na rynku pracy i opłacaniem składek.
Z jakich darmowych świadczeń medycznych nie skorzystają już Ukraińcy?
Nowelizacja precyzyjnie określa, które usługi medyczne przestaną być finansowane z budżetu państwa dla dorosłych obywateli Ukrainy nieposiadających ubezpieczenia.
Zgodnie z ustawą, osoba taka będzie uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem między innymi:
- leczenia uzdrowiskowego,
- programów lekowych,
- leczenia stomatologicznego,
- rehabilitacji leczniczej,
- planowych operacji wszczepienia endoprotezy czy
- usunięcia zaćmy
Ustawa wskazuje, że wyłączone zostaną także:
- programy polityki zdrowotnej ministra zdrowia,
- przeszczepy komórek, tkanek i narządów,
- leki i wyroby medyczne dostępne na receptę,
- zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie
Warto podkreślić, że ograniczenia te nie obejmą osób poniżej 18. roku życia. Zgodnie z zapisami ustawy, bezpłatna opieka zdrowotna dla Ukraińców poniżej 18. roku życia zostanie utrzymana w pełnym zakresie, a leczenie rozpoczęte przed osiągnięciem pełnoletności będzie kontynuowane do jego zakończenia.
Cel zmian i oszczędności dla budżetu
Według zapowiedzi strony prezydenckiej, wprowadzone zmiany mają przynieść wymierne korzyści finansowe. Minister Bogucki wyliczał, że nowelizacja pozwoli zaoszczędzić budżetowi państwa około 270 milionów złotych w 2026 roku. Choć przyznał, że "ustawa nie jest idealna", to w jego ocenie stanowi krok w stronę bardziej uszczelnionego i sprawiedliwego systemu. f
Zmodyfikowana pomoc dla Ukraińców ma na celu powiązanie dostępu do szerokich świadczeń socjalnych i zdrowotnych z aktywnością zawodową i partycypacją w systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe zasady, które wejdą w życie jesienią, stanowią fundamentalną zmianę w podejściu do wsparcia udzielanego uchodźcom z Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji.