Uwaga emeryci! Pilnie musicie zgłosić się do ZUS

Dorabianie na emeryturze

Seniorzy, którzy są już na emeryturze, ale nie osiągnęli emerytalnego wieku i dorabiają do świadczenia, powinni niezwłocznie powiadomić o tym ZUS. Urząd podkreśla, że informacja o przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy w 2024 roku wypłacał świadczenie we właściwej wysokości. Rencistów oraz emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), obowiązują limity dotyczące dorabiania do świadczeń. W związku z tym osoby te mają obowiązek do końca lutego 2025 r. powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach, które uzyskały w ubiegłym roku. Dotyczy to między innymi wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej czy przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

ZUZ zaznacza, że przychody są rozliczane na podstawie zaświadczenia wydanego przez zakład pracy emeryta lub rencisty. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą składają własne oświadczenie, w którym deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód. Do rozliczenia uwzględniane są również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

Limity dorabiania

Dorabiających seniorów, którzy wcześniej przeszli na emeryturę obowiązują limity w dorabianiu. W 2024 roku roczna kwota przychodu, której przekroczenie powoduje, że wysokość świadczenia się zmniejsza, wyniosła 65 611,40 zł brutto. Natomiast kwota, po której przekroczeniu prawo do świadczenia zostaje zawieszone, osiągnęła wartość 121 849,50 zł brutto. Kwoty te wynikają z sumy odpowiednio 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków uzyskanych w poszczególnych miesiącach. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Warto podkreślić, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS o wysokości swoich zarobków. ZUZ zaznacza, że limity dotyczące dorabiania nie dotyczą osób pobierających rentę rodzinną, które mają też ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach, nie muszą przedkładać zaświadczeń o wysokości swoich przychodów.

