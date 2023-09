Uwaga turyści! Główna trasa do Morskiego Oka będzie zamknięta

Zamknięcie głównej drogi do Morskiego Oka

Tatrzański Park Narodowy przekazał, że w dniach 18 - 22 września planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza – Włosienica. Powodem są prace remontowe drogi do Morskiego Oka na odcinku około 1 km, gdzie zostanie wylany nowy asfalt - podaje next.gazeta.pl. Oznacza to, że turyści, którzy chcieli wybrać się na blisko 8 km spacer asfaltem, będą musieli poszukać innej trasy. Jedną z nich jest dojście z Palenicy Białczańskiej do szlaku w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich, a także do Roztoki. Z kolei do Morskiego Oka dojście będzie możliwe jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz.

Wielkie remonty w Tatrach

Od środy 13 września aż do odwołania, został zamknięty szlak między Zawratem a Kozią Przełęczą. W piątek i sobotę 15 i 16 .09) wyłączony z użytku był żółty szlak z Koziej Dolinki przez Kozią Przełęcz do Doliny Pięciu Stawów, gdzie również prowadzono remont. Nie tylko szlaki turystyczne przechodzą przebudowę. Od 4 września schronisko na Hali Kondratowej zostało całkowicie wyłączone z użytku, gdzie będą prowadzone prace budowlane. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że wszelkie informacje są na bieżąco aktualizowane, a turyści przed ruszeniem w trasę powinni sprawdzić nie tylko czy dany szlak jest dostępny w wybranych przez nich dniach, ale także zaleca się monitorowanie warunków pogodowych.

