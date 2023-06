i Autor: Shutterstock; Główny Inspektorat Sanitarny

GIS ostrzega

Uważaj! Masz w domu tę łyżkę do spaghetti? GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia substancji szkodliwych dla zdrowia w łyżce do spaghetti. Poinformowano, że w wyniku używania tego produktu dochodzi do migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do żywności.