GIS ostrzega: Te chusteczki dla dzieci mogą być niebezpieczne

Niewłaściwa jakość produktów kosmetycznych to poważne zagrożenie mikrobiologiczne, na które zwraca uwagę Główny Inspektorat Sanitarny. Ostatnie doniesienia z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO S.A.) w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, wskazują na dobrowolne wycofanie z obrotu partii popularnych chusteczek dla dzieci. Decyzja ta zapadła po wewnętrznych analizach, które ujawniły poważne nieprawidłowości, a publiczne ostrzeżenie zostało opublikowane 15 kwietnia 2026 roku.

Wewnętrzne laboratorium firmy, reagując na liczne reklamacje konsumentów, przeprowadziło szczegółową analizę czystości mikrobiologicznej produktu. Wyniki badań były jednoznaczne: stwierdzono drastyczne przekroczenie dopuszczalnych limitów mezofilnych bakterii tlenowych, a także pleśni i drożdży. Co więcej, w analizowanych próbkach wykryto obecność Candida albicans – patogenu, który może być szczególnie groźny. To bezpośrednie naruszenie wymagań normy PN‑EN ISO 17516, która określa standardy bezpieczeństwa kosmetyków.

Takie zanieczyszczenie mikrobiologiczne sprawia, że produkt stanowi potencjalne, realne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników. Eksperci podkreślają, że zagrożenie jest szczególnie wysokie dla osób z wrażliwą, skłonną do podrażnień lub uszkodzoną skórą, a przecież właśnie taką skórę mają często niemowlęta i małe dzieci, dla których te chusteczki są przeznaczone. Stosowanie zanieczyszczonych chusteczek może prowadzić do infekcji, wysypek czy nasilenia istniejących problemów skórnych, co jest absolutnie niedopuszczalne.

Co zrobił producent? Jak reagują służby?

Producent, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, niezwłocznie wdrożył procedurę wstrzymania dystrybucji i wycofania wskazanych partii chusteczek z rynku. Mowa tu o produktach Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care o numerach partii 0428 M394441 oraz 0428 M394442, wyprodukowanych między 27 a 28 października 2025 roku, z datą ważności do kwietnia 2028 roku. To odpowiedzialne działanie ma na celu minimalizację ryzyka dotarcia zanieczyszczonych produktów do konsumentów. Jednocześnie, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktywnie monitorują sytuację, upewniając się, że wycofanie przebiega skutecznie i wszystkie niebezpieczne produkty zostaną usunięte ze sklepów i magazynów.

Sprawdź, czy masz te chusteczki w domu!

To najważniejsza informacja dla każdego rodzica. Koniecznie sprawdźcie opakowania chusteczek, które macie w domu. Jeśli posiadacie produkt o wskazanych numerach partii, pod żadnym pozorem nie należy go używać. Bezpieczeństwo najmłodszych jest priorytetem, dlatego natychmiastowe zaprzestanie stosowania zanieczyszczonych chusteczek jest jedynym słusznym krokiem. Możliwość zwrotu produktu lub jego utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami powinna być rozważona.

Nie bagatelizujcie tego ostrzeżenia. Sprawdźcie chusteczki Bella Happy Aqua Care, a w razie posiadania wadliwej partii, natychmiast przestańcie ich używać, aby chronić zdrowie i delikatną skórę Waszych dzieci.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care

Marka: TZMO/Bella Baby Happy

Numery partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442

Data produkcji: 27-28.10.2025

Data ważności: 04-2028

04-2028 Powód wycofania: Przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans.

Autor: GIS/ Materiały prasowe

