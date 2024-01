i Autor: pixabay.com Duże zmiany w Kodeksie pracy 2024. Weekend już od czwartku?

Praca

W 2024 roku zarobimy więcej za tą sama pracę. Aż 115 dni odpoczynku bez urlopu!

Jak czytamy w raporcie HREIT w 2024 roku bez wykorzystywania urlopu wykorzystamy aż 115 dni odpoczynku, bo tyle czeka nas w ciągu roku sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Dodając do tego urlop, wychodzi na to, że na każdy dzień odpoczynku na pracę poświęcimy mniej niż 2 dni. To tyle samo co 2023 roku, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę prognozy analityków NBP, to w 2024 roku będziemy mieli również więcej pieniędzy, bo wynagrodzenia mają wrosnąć o 9,3 proc.