W Biedronce kupisz hit za 199 zł. Składa się aż z 21 elementów

Anna Wojnowska
2026-07-07 14:50

Najnowszy katalog sklepów Biedronka to prawdziwa skarbnica inspiracji na trwające lato. Znaleźć w nim można nie tylko zaskakująco przemyślany sprzęt outdoorowy, ale też innowacyjne gadżety do domu i kultowe modowe dodatki. Przejrzeliśmy pełną ofertę i wybraliśmy najciekawsze nowości, obok których trudno przejść obojętnie.

Sklep Biedronka i miniatura czarnego plecaka survivalowego za 199 zł. O wakacyjnej ofercie przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Materiały prasowe Mało kto spodziewał się takich perełek. Biedronka przygotowała genialne rozwiązania, które uratują każdy wakacyjny wyjazd

Genialny zestaw, który zaskakuje na każdym kroku

Naszą absolutną perełką tego zestawienia jest Plecak z wyposażeniem WILD TREK (21 elementów). To kompleksowy zestaw survivalowy typu "wszystko w jednym", który idealnie wpisuje się w zyskujący na popularności trend outdooru i preppingu. Za 199,00 zł otrzymujemy nie tylko solidny, taktyczny plecak, ale przede wszystkim imponujące wnętrze. Kryje się tam sprzęt niezbędny do przetrwania w terenie: od śpiwora termicznego i noża, aż po tak zaawansowane dodatki jak osobisty filtr do wody, radio FM czy kompletna apteczka. To rzadko spotykany na rynku tak znakomity stosunek wielkości zestawu do jego jakości. Z pewnością zachwyci zarówno amatorów leśnych biwaków, jak i osoby ceniące pełne przygotowanie na każdą ewentualność.

Plecak z wyposażeniem, 21 elementów, WILD TREK, 199,00 zł / zestaw
Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Plecak z wyposażeniem, 21 elementów, WILD TREK, 199,00 zł / zestaw

Wakacyjne podróże i plenerowy relaks

Planując letnie wojaże, warto zadbać o przemyślany ekwipunek, który zagwarantuje spokój i komfort. Biedronka przygotowała niezwykle spójną selekcję produktów ułatwiających życie w trasie i na łonie natury. W drodze na urlop nieoceniony okaże się Rejestrator jazdy 3 w 1 GT MAX (99,00 zł). Ten innowacyjny system wyposażony w trzy kamery zapewnia niezwykle szczegółowe monitorowanie pojazdu. Z kolei po rozbiciu obozu z pomocą przychodzi sprytna elektronika. Powerbank z panelem solarnym i latarką WILD TREK (99,00 zł) oferuje potężną pojemność 30 000 mAh i ładowanie energią słoneczną, a Radio solarne na korbkę z funkcją powerbanka WILD TREK (59,90 zł) to definicja niezależności w sytuacjach awaryjnych.

Czas na odpoczynek uprzyjemni Hamak z moskitierą WILD TREK (59,90 zł), który dostarcza maksimum relaksu bez obaw o uciążliwe owady. Idealnym dopełnieniem wakacyjnego luzu jest moda. Zauważyliśmy świetne, klasyczne Szorty kąpielowe męskie Reebok (49,99 zł) oraz prawdziwą rewelację sezonu – Kolekcję odzieży i akcesoriów KUBOTA (od 29,99 zł). Powrót tej marki w nowoczesnym, streetwearowym wydaniu to gratka dla fanów mody ulicznej, łącząca retro design z przyjazną dla portfela dostępnością.

Domowa oaza po aktywnym dniu

Po powrocie z wakacyjnych przygód miło jest odpocząć w komfortowym i nowoczesnym otoczeniu. Na duszne, letnie noce prawdziwym wybawieniem będzie Poduszka ortopedyczna z efektem chłodzącym SMUKEE (49,99 zł). Jej innowacyjna powłoka PCM i termoelastyczna pianka gwarantują głęboki, regenerujący sen. W kuchni niezastąpiona okaże się Frytownica beztłuszczowa 5 l Hoffen (179,00 zł). Dzięki pojemnej misie i predefiniowanym programom ułatwia zdrowe gotowanie dla całej rodziny. Wieczorny relaks ożywi natomiast Zestaw do karaoke RGB (79,90 zł) – dwa bezprzewodowe mikrofony i efektowne oświetlenie to prosta droga do niezapomnianych chwil z bliskimi.

Ogromne kolejki, puste półki i kartki. Pamiętasz zakupy w czasach PRL?
Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u w Polsce funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności. W którym roku został zniesiony?
Wakacje bez stresu
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BIEDRONKA