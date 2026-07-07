W Biedronce kupisz hit za 199 zł. Składa się aż z 21 elementów

Genialny zestaw, który zaskakuje na każdym kroku

Naszą absolutną perełką tego zestawienia jest Plecak z wyposażeniem WILD TREK (21 elementów). To kompleksowy zestaw survivalowy typu "wszystko w jednym", który idealnie wpisuje się w zyskujący na popularności trend outdooru i preppingu. Za 199,00 zł otrzymujemy nie tylko solidny, taktyczny plecak, ale przede wszystkim imponujące wnętrze. Kryje się tam sprzęt niezbędny do przetrwania w terenie: od śpiwora termicznego i noża, aż po tak zaawansowane dodatki jak osobisty filtr do wody, radio FM czy kompletna apteczka. To rzadko spotykany na rynku tak znakomity stosunek wielkości zestawu do jego jakości. Z pewnością zachwyci zarówno amatorów leśnych biwaków, jak i osoby ceniące pełne przygotowanie na każdą ewentualność.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Plecak z wyposażeniem, 21 elementów, WILD TREK, 199,00 zł / zestaw

Wakacyjne podróże i plenerowy relaks

Planując letnie wojaże, warto zadbać o przemyślany ekwipunek, który zagwarantuje spokój i komfort. Biedronka przygotowała niezwykle spójną selekcję produktów ułatwiających życie w trasie i na łonie natury. W drodze na urlop nieoceniony okaże się Rejestrator jazdy 3 w 1 GT MAX (99,00 zł). Ten innowacyjny system wyposażony w trzy kamery zapewnia niezwykle szczegółowe monitorowanie pojazdu. Z kolei po rozbiciu obozu z pomocą przychodzi sprytna elektronika. Powerbank z panelem solarnym i latarką WILD TREK (99,00 zł) oferuje potężną pojemność 30 000 mAh i ładowanie energią słoneczną, a Radio solarne na korbkę z funkcją powerbanka WILD TREK (59,90 zł) to definicja niezależności w sytuacjach awaryjnych.

Czas na odpoczynek uprzyjemni Hamak z moskitierą WILD TREK (59,90 zł), który dostarcza maksimum relaksu bez obaw o uciążliwe owady. Idealnym dopełnieniem wakacyjnego luzu jest moda. Zauważyliśmy świetne, klasyczne Szorty kąpielowe męskie Reebok (49,99 zł) oraz prawdziwą rewelację sezonu – Kolekcję odzieży i akcesoriów KUBOTA (od 29,99 zł). Powrót tej marki w nowoczesnym, streetwearowym wydaniu to gratka dla fanów mody ulicznej, łącząca retro design z przyjazną dla portfela dostępnością.

Domowa oaza po aktywnym dniu

Po powrocie z wakacyjnych przygód miło jest odpocząć w komfortowym i nowoczesnym otoczeniu. Na duszne, letnie noce prawdziwym wybawieniem będzie Poduszka ortopedyczna z efektem chłodzącym SMUKEE (49,99 zł). Jej innowacyjna powłoka PCM i termoelastyczna pianka gwarantują głęboki, regenerujący sen. W kuchni niezastąpiona okaże się Frytownica beztłuszczowa 5 l Hoffen (179,00 zł). Dzięki pojemnej misie i predefiniowanym programom ułatwia zdrowe gotowanie dla całej rodziny. Wieczorny relaks ożywi natomiast Zestaw do karaoke RGB (79,90 zł) – dwa bezprzewodowe mikrofony i efektowne oświetlenie to prosta droga do niezapomnianych chwil z bliskimi.

Ogromne kolejki, puste półki i kartki. Pamiętasz zakupy w czasach PRL? Pytanie 1 z 12 1. W czasach PRL-u w Polsce funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności. W którym roku został zniesiony? 1980 1989 1976 Następne pytanie