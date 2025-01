Autor:

Liczba łóżek w prywatnych akademikach wzrośnie dwucyfrowo

Dziennik podał, że z raportu firmy BNP Paribas Real Estate wynika iż w Polsce funkcjonuje ponad 440 domów studenckich, które łącznie zapewniają około 115,3 tys. miejsc noclegowych. Zdecydowana ich większość należy do publicznych i niepublicznych uczelni wyższych.

Udział prywatnych akademików w całkowitych zasobach wynosi obecnie ok. 12 proc. – wynika z raportu. "Udział ten będzie się zwiększał, ponieważ w budowie na różnym etapie zaawansowania jest kilka projektów, dzięki którym liczba łóżek zwiększy się o ponad 2 tys." - podała gazeta.

Według cytowanego przez Puls Biznesu starszego dyrektora działu rynków kapitałowych w BNP Paribas Real Estate Mateusza Skubiszewskiego rynek prywatnych akademików w Polsce jest relatywnie niewielki, zdominowany przez kilku dużych inwestorów i wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju.

"Systematycznie pojawiają się jednak nowi gracze o kapitale polskim i zagranicznym, co potwierdza jego duży potencjał" - zaznaczył dyrektor.

Puls Biznesu podał, że większość budowanych obecnie akademików zostanie oddana jeszcze w 2025 r., a oddanie jednego planowane jest w 2026 r.

"Najwięcej nowych miejsc zaoferują akademiki w Krakowie i Warszawie. Obecnie najwięcej miejsc noclegowych zapewniają studentom prywatne akademiki w Krakowie, Warszawie i Łodzi" - wynika z materiału.

Dziennik poinformował także o czynszach w akademikach - obecnie w Warszawie mieszczą się one zwykle w przedziale od 1,4 do 3,3 tys. zł za miesiąc za pokój jednoosobowy oraz 1,2 do 2 tys. zł za miesiąc za łóżko w pokoju dwuosobowym. "W Krakowie czy Wrocławiu najtańsze jednoosobowe pokoje to koszt całkowity rzędu 2200–2500 zł" - podał PB.