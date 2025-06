Ceny truskawek straszą Polaków. Ekspert omawia przyczyny. Konkretne słowa

Ceny truskawek w Polsce

Średnia cena za kilogram truskawek wynosi w hurcie 9,00 zł, waha się od 8,00 zł do 10,00 zł. Oznacza to znaczący spadek o 7,00 zł (-43,75%) w porównaniu do poprzednich notowań. Ale w detalu ceny są znacznie wyższe i za kilogram truskawek musimy płacić 15-18 zł. - W tym sezonie truskawki są trochę droższe, co wynika z opóźnionej wegetacji. Mieliśmy chłodniejszy kwiecień i wyjątkowo zimny maj. To spowodowało opóźnienie dojrzewania owoców, obniżenie podaży i przez to mamy wyższe ceny truskawek – mówi Maciej Kmera z Rynku Hurtowego Bronisze. W przypadku truskawek może pojawić się także problem z pracownikami plantacji. - Truskawki mają to do siebie, że mogą nagle szybko dojrzewać i mamy wysyp owoców. Wówczas może brakować rąk do pracy, bo nagle potrzeba bardzo dużo ludzi do zbioru. Ale kto podchodzi poważnie do biznesu, to stara się zawczasu zapewnić sobie grupę do pracy.

Ceny owoców na bazarach

Ekspert podkreśla, że na szczęście nie ma takich problemów z malinami, borówkami, czereśniami, bo one dojrzewają stopniowo. Najniebezpieczniejsze są właśnie truskawki.

A jak będą wyglądały ceny innych sezonowych owoców? Póki co ceny borówek, malin do najniższych nie należą. Na przykład w warzywniaku w Warszawie za kilogram borówek trzeba płacić 80 zł. Wszystko zależy od podaży i tego, gdzie akurat rośliny zniszczył mróz. Ale akurat coraz więcej jest upraw tunelowych, które chronią owoce przed czynnikami atmosferycznymi (poza gradem, który to może zniszczyć tunele). Zatem jeśli podaż będzie duża, to raczej ogromnej drożyzny tego lata nie będzie, choć zapewne będzie drożej niż w minionych sezonach letnich.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie

Eska Daje Szkołę #1 Co to jest inflacja? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.