W lawinowym tempie rośnie liczba prób wyłudzeń kredytów. Padają kolejne rekordy

Zmniejszają się kwoty, ale nie skala prób wyłudzeń kredytów

– To już trzeci kwartał z rzędu, kiedy to informujemy Państwa o pobiciu dotychczasowego rekordu w liczbie prób wyłudzeń kredytów z wykorzystaniem cudzej tożsamości. Już dziś mamy pewność, że w 2024 r. padnie historyczny, roczny rekord w tym zakresie. Na szczęście poziom łącznych kwot, jakie próbowano ukraść, utrzymuje się od czterech kwartałów na bardzo zbliżonym poziomie w okolicach 80 mln zł. Zdajemy sobie sprawę, że taka sytuacja wymaga od nas, jako całego sektora bankowego, zintensyfikowania działań w propagowaniu wiedzy o bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie. Jednym z nich jest uruchomienie nowej wersji strony internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl – powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w III kwartale 2024 r. wyniosła 81,7 mln zł. Jest to o 22% mniej niż w analogicznym okresie sprzed roku, choć nadal kwota ta trzyma się poniżej 16-letniej średniej (wynoszącej 90,1 mln zł). Pomimo rekordu w liczbie prób wyłudzeń odnotowano stosunkowo mało przypadków prób na bardzo wysokie kwoty – „tylko” 6 dotyczyło kwot przekraczających milion złotych. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 888 tys. zł.

W III kwartale odnotowano aż 3.373 prób wyłudzeń – to liczba o 4,5% wyższa niż dotychczasowy rekord z II kwartału 2024 r. (3.229 prób) – takich liczb jeszcze do tej pory nie notowano (raport infoDOK jest publikowany od 16 lat). Statystycznie codziennie dokonywano 37 prób. Tradycyjnie już najwięcej takich przypadków zdarzyło się w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim.

Jak raportuje Związek Banków Polskich, wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z dokumentami, które służą do potwierdzania tożsamości wyniosła na koniec marca 2 596 863 szt., co oznacza, że w III kwartale 2024 r. baza wzrosła o 37.261 szt. Statystycznie do bazy trafiało 405 dokumentów dziennie.

ZBP informuje, że trwa kolejny etap Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w tej edycji uczestniczą następujące banki: Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank. W Systemie DZ uczestniczą wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

Pieniądze to nie wszystko Mariusz Zielonka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.