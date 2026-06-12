W piątek maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 5,98 zł, a oleju napędowego 6,37 zł

Spis treści
Maksymalne ceny paliw w piątek
W piątek maksymalne ceny detaliczne paliw wyniosą 5,98 zł za litr benzyny Pb95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. W porównaniu z czwartkiem cena popularnej "dziewięćdziesiątki piątki" wzrosła, natomiast diesel potaniał.
Dzień wcześniej, w czwartek, maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,92 zł, benzyny 98 – 6,56 zł, a oleju napędowego – 6,43 zł. Ceny te są znacznie niższe niż w momencie wprowadzenia regulacji. Dla porównania, 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania stawek maksymalnych, litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.
Polecany artykuł:
Ceny na weekend i poniedziałek poznamy w piątek
Kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi stawki obowiązujące w sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Zgodnie z przepisami, resort energii publikuje takie informacje codziennie w dni robocze. Cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy, ustalona stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Jak ustalana jest cena maksymalna?
Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole na stacjach prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cenę maksymalną ustala się według specjalnej formuły. Obejmuje ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Warto przypomnieć, że do 15 czerwca obowiązują rozwiązania obniżające obciążenia podatkowe. Rządowe rozporządzenie redukuje stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Obniżona jest również akcyza – o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego, do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.