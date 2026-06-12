W piątek maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 5,98 zł, a oleju napędowego 6,37 zł

Maksymalne ceny paliw w piątek

W piątek maksymalne ceny detaliczne paliw wyniosą 5,98 zł za litr benzyny Pb95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. W porównaniu z czwartkiem cena popularnej "dziewięćdziesiątki piątki" wzrosła, natomiast diesel potaniał.

Dzień wcześniej, w czwartek, maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,92 zł, benzyny 98 – 6,56 zł, a oleju napędowego – 6,43 zł. Ceny te są znacznie niższe niż w momencie wprowadzenia regulacji. Dla porównania, 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania stawek maksymalnych, litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Ceny na weekend i poniedziałek poznamy w piątek

Kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi stawki obowiązujące w sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Zgodnie z przepisami, resort energii publikuje takie informacje codziennie w dni robocze. Cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy, ustalona stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Jak ustalana jest cena maksymalna?

Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole na stacjach prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cenę maksymalną ustala się według specjalnej formuły. Obejmuje ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Warto przypomnieć, że do 15 czerwca obowiązują rozwiązania obniżające obciążenia podatkowe. Rządowe rozporządzenie redukuje stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Obniżona jest również akcyza – o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego, do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.