Schabowy szkodzi? Lekarz rodzinny odpowiada

Nie umartwiać się, ale też rozsądnie postępować

Jak poinformował Krupa, w Polsce, są prowadzone jedynie wybiórcze działania profilaktyczne. To w jakiejś szkole, to w jakiejś gminie, czasami nawet na poziomie województwa.

-Natomiast nie ma dużego koherentnego systemu profilaktyki. Bo szczerze mówiąc, to byłby ogromny projekt, w które musiałby być zaangażowany mnóstwo ministerstw. Ja zawsze powtarzam na tego rodzaju spotkaniach w Polsce, jeżeli chcielibyśmy dobrze robić profilaktykę, potrzebny jest ktoś w rządzie w randze wicepremiera. To jest, aż tak poważna sprawa, bo to dotyka tak wielu resortów- stwierdził lekarz rodzinny.

Krupa zaleca ruch, który jest bardzo ważny podobnie jak zdrowa dieta i mądre odżywianie.

-Nie jest tak, że żeby zdrowo żyć, trzeba zrezygnować ze wszystkiego, co nas kusi. Nie umartwiać się, ale też postępować rozsądnie. Lampka wina, zwłaszcza czerwonego, jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Jeżeli to nie jest lampka co 15 minut. Również trzeba zachować rozsądek, jeśli chodzi o mięso. Jeżeli ktoś dwa razy w tygodniu zje steka, jest wszystko w porządku. Jeżeli codziennie je mięso tzw. przetworzone, to już trzeba uważać- mówił prezes Instytutu Człowieka Świadomego.

Pytany czy weganizm i wegetarianizm jest zdrowy, Krupa stwierdził, że nie patrzyłby na to zero -jedynkowo.

Jak wyjaśniał, jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, powinien to robić mądrze i w porozumieniu ze swoim lekarzem rodzinnym, tak żeby raz na jakiś czas zrobić badania, czy np. nie pojawia się anemia i niedobory witaminowe. Jeżeli takie niedobory wystąpią, musimy to suplementować- powiedział lekarz rodzinny.

Cały wywiad w załączonym wideo.

