W poniedziałek złoty tracił wobec euro i franka, zyskiwał do dolara

Złoty umacnia się wobec amerykańskiej waluty

W poniedziałek ok. godz. 7.30 złoty osłabił się o 0,06 proc. w stosunku do euro, które kosztowało 4,75 zł, a także o 0,14 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,81 zł.

Polska waluta umocniła się zaś o 0,17 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztował 4,45 zł.

W piątek polska waluta była stabilna wobec głównych walut

W piątek po południu polska waluta była stabilna wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,76 zł, frank szwajcarski 4,81 zł, a dolar – 4,46 zł.

W piątek po godz. 17.30 złoty osłabił się wobec euro o 0,05 proc. do 4,76 zł, wobec dolara o 0,06 proc. do 4,46 zł. Złoty umocnił się o 0,1 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,81 zł.

