W Poznaniu spotkają się laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. Impact'26 ogłosił agendę i to jest lista marzeń

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-04-20 7:01

W maju Poznań zamieni się w centrum globalnych debat. Na scenie staną osoby, które naprawdę kształtują współczesny świat – od ekonomistów i polityków po artystów i sportowców.

Trzy osoby, kobieta w białym golfie, kobieta w białej sukience w kropki i mężczyzna w garniturze, siedzą na scenie przed publicznością na konferencji Impact.
W Poznaniu spotkają się laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. Impact'26 ogłosił agendę i to jest lista marzeń W Poznaniu spotkają się laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. Impact'26 ogłosił agendę i to jest lista marzeń W Poznaniu spotkają się laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. Impact'26 ogłosił agendę i to jest lista marzeń W Poznaniu spotkają się laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. Impact'26 ogłosił agendę i to jest lista marzeń
  • 94 godziny debat, prawie 650 prelegentów, 9 scen – skala robi wrażenie
  • Justin Trudeau, Olga Tokarczuk, Daron Acemoğlu i Amal Clooney na jednym wydarzeniu
  • Tematy, które dotyczą każdego: AI, zdrowie, bezpieczeństwo, gospodarka i relacje
  • Poznań, 13–14 maja – sprawdź, czy to wydarzenie jest dla ciebie
Impact'26 – kto przyjedzie do Poznania?

11. edycja konferencji Impact odbędzie się 13 i 14 maja w Poznaniu. Program jest wyjątkowo szeroki. Znalazło się w nim blisko 650 prelegentów z całego świata, 9 scen i 25 ścieżek tematycznych.

Bezsprzeczną gwiazdą będzie Justin Trudeau – były premier Kanady. Opowie o przywództwie w czasach dezinformacji i populizmu. To nie będzie wykład o dyplomacji. To rozmowa o tym, jak budować zaufanie w społeczeństwach poddanych próbie.

Na scenie pojawi się też Daron Acemoğlu – tegoroczny laureat Nagrody Nobla w ekonomii. Profesor MIT zajmie się kluczowym pytaniem: czy sztuczna inteligencja nam służy, czy odbiera nam kontrolę nad własnym życiem?

Geopolityka, gospodarka i AI – bez owijania w bawełnę

Impact'26 nie ucieka w ogólniki. Agenda jest konkretna i ostra.

Kristalina Georgieva z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i minister finansów Andrzej Domański zmierzą się z pytaniem: co czeka światową gospodarkę w 2026 roku? Głos zabierze też Martin Wolf z „Financial Times” – jeden z najbardziej wpływowych komentatorów ekonomicznych na świecie.

Duże emocje wzbudzi spotkanie Rafała Brzoski (InPost) i Marcina Kuśmierza (Allegro). Obaj odpowiedzą na pytanie: kto wygra wyścig o cyfrowego klienta?

W bloku technologicznym Scott Galloway – profesor NYU i popularny podcaster – podzieli się wnioskami o szczęściu, sensie i stabilności finansowej. Następnie porozmawia z twórcą ElevenLabs o tempie rewolucji AI.

Kultura i zdrowie – bo przyszłość to nie tylko algorytmy

Olga Tokarczuk pojawi się w jednej z najważniejszych rozmów literackich programu. U jej boku stanie Sławomir Sierakowski. Razem będą rozmawiać o roli literatury w burzliwych czasach.

Jeff Koons podejmie temat sztuki w erze algorytmu. Wilhelm i Anna Sasnalowie opowiedzą o kruchości istnienia. Oskar Zięta na żywo stworzy jedną ze swoich rzeźb.

W bloku zdrowotnym nie zabraknie tematów, które dotyczą każdego lidera i rodzica. Jessie Inchauspé – autorka bestsellera „Glukozowa Rewolucja” – wyjaśni, jak poziom cukru we krwi wpływa na wydajność intelektualną. Będą też rozmowy o długowieczności, epigenetyce i zdrowiu psychicznym dzieci w świecie zdominowanym przez ekrany.

Amal Clooney o prawach człowieka

Jednym z najmocniejszych akcentów będzie wystąpienie Amal Clooney – prawniczki specjalizującej się w prawach człowieka. Po twardej ekonomii i AI agenda Impactu kieruje się ku pytaniom o wolność i granice nowoczesności. To przejście najlepiej oddaje charakter całego wydarzenia.

Impact'26, Poznań, 13–14 maja. Bilety i pełna agenda: impactcee.com

