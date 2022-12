W PRL każdy miał ten sprzęt w domu. Legendarna polska marka wraca na rynek!

Unitra wraca! Markę przejął współzałożyciel CD-Projekt

Unitra jako Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego zostało zlikwidowane w 1989 roku i choć część firm zachowała Unitrę w nazwie, to zdawało się, że marka już nie wróci. W 2014 roku próbowano reaktywować firmę, co nie spotkało się z dużym entuzjazmem fanów sprzętu audio, ze względu na naklejanie loga marki na produkty produkowane w Chinach. Tym razem markę przejmuje Michał Kiciński, który jest jednym z współzałożycieli CD-Projekt.

Wiceprezes firmy Daniel Kostrzewa w rozmowie z "Pulsem Biznesu" podkreślał, że Unitra zamierza postawić na lokalną produkcje, która powinna przełożyć się na jakośc i trwałość sprzętu. Choć słynne produkty PRL-owskiej Unitry nie słynęły z wysokiej jakości (co wynikało głównie z wad gospodarki centralnie planowanej), to nie da się ukryć, że wśród Polaków stały się kultowe, wśród nich znalazł sie m.in. gramofon Bambino, radioodbiornik Ewa, czy radio samochodowe Safari. Docelowo pierwsze produkty mieliśmy poznać w czerwcu, a na rynek miały trafić jesienią 2022 roku. Wygląda na to, że te terminy nie zostaną dopięte, ale ostatnia prezentacja na Audio Video Show 2022 wskazuje na to, że trwają pracę nad sprzętem.

Co z marką Unitra? Pokazano pierwszy sprzęt na targach

W trakcie audio Video Show 2022 w Warszawie Unitra pokazała nowy sprzęt: gramofon Adom, a także odtwarzacz CD i wzmacniacz. Obudowy były wzorowane na starych konstrukcjach Unitry, w prawdopodobnie aluminiowych obudowanych. Jak jednak podają portale branżowe, póki co nie można było posłuchać sprzętu, więc trudno powiedzieć o nim coś więcej. Pozostaje więc czekać na kolejne informacje od producenta.

