Nowy zasiłek dla uczniów. Kto będzie mógł go dostać?

Rewolucja w Lidlu! Od marca nowe zasady dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus

Poczta Polska szaleje. Zwolnienia grupowe i 200 mln na premie. Co się dzieje?

W razie powołania do wojska nie ma możliwości odwołania?

Jak podaje "Rzeczpospolita" poseł PiS Jan Warzecha w interpelacji poselskiej zwrócił uwagę na brak możliwości zaskarżenia decyzji o powołaniu do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz na ćwiczenia wojskowe.

- Poseł PiS Jan Warzecha w interpelacji poselskiej zwrócił uwagę na brak możliwości zaskarżenia decyzji o powołaniu do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz na ćwiczenia wojskowe. W tym zakresie wskazał na przepisy ustawy o obronie Ojczyzny. Dodał, że osoby powołane do służby wojskowej, w tym kobiety w ciąży czy opiekunowie osób obłożnie chorych, nie mają możliwości zaskarżenia takich decyzji do sądu administracyjnego – pisze „Rzeczpospolita”.

Poseł PiS zapytał, czy Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach, mających na celu umożliwienie zaskarżania decyzji o powołaniu do służby wojskowej.

MON odpowiada na

Wiceminister obrony Paweł Bejda odpowiedział, że MON nie planuje zmian w tym zakresie.

- Zgodnie z przepisem art. 122 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny skarga do właściwego sądu administracyjnego nie może być wniesiona m.in. na decyzje w sprawach powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych - odpowiedział wiceminister obrony Paweł Bejda.

Co grozi za niestawienie się na powołanie do wojska?

Odmowa stawienia się do wojska może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zależnymi od okoliczności i stopnia zagrożenia państwa. W czasie pokoju, jeśli ktoś nie stawi się na kwalifikację wojskową lub ćwiczenia rezerwy bez uzasadnionej przyczyny, może zostać ukarany grzywną lub nawet doprowadzony przez policję. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje również możliwość nałożenia aresztu (do 30 dni) dla tych, którzy uchylają się od obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

W przypadku mobilizacji lub wojny prawo jest zdecydowanie bardziej surowe. Nieusprawiedliwione niestawienie się po otrzymaniu wezwania do czynnej służby wojskowej może skutkować karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 3 lat. Jeszcze poważniejszym przestępstwem jest dezercja, czyli opuszczenie jednostki po rozpoczęciu służby – za takie działanie grozi kara od 1 roku do nawet 10 lat więzienia.

Jeśli ktoś nie może stawić się na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe z powodu sytuacji rodzinnej lub innych ważnych powodów, powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), które wydało wezwanie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odroczenia lub zwolnienia z ćwiczeń.

Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, odroczenie może zostać udzielone m.in. z powodu choroby, konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny lub innych nadzwyczajnych okoliczności życiowych. Wniosek o odroczenie należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację (np. zaświadczenie lekarskie, akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną).

Autor:

Forum 25: Kosiniak-Kamysz – Trzy filary bezpieczeństwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.