W sklepach nie zapytają już o drukowanie potwierdzenia! Nagła zmiana

Płatność kartą w sklepie

Papierowe wyciągi potwierdzające płatność kartą to niepotrzebny już relikt przeszłości. Dawniej, kiedy to płatność kartą klient musiał potwierdzać własnoręcznym podpisem, to taki druk miał sens. Teraz kiedy to nie ma takiej konieczności, produkowanie takich kwitków mija się z celem. W końcu nie usłyszymy już zapytania od kasjerów o to, czy mają drukować potwierdzenie płatności kartą. Mastercard wprowadza zmiany proekologiczne, które przysłużą się nie tylko planecie, ale i kasjerom i konsumentom. Nie będzie już druków z terminali płatniczych. Zatem nie usłyszymy już przy kasie zdania: drukować potwierdzenie? Teraz, aby takie potwierdzenie otrzymać, to konsument będzie musiał poprosić sprzedawcę o druk. I ten dopiero na jego prośbę będzie musiał uruchomić drukarkę w terminalu płatniczym. Kopia potwierdzenia transakcji nie musi być drukowana przez sprzedawców i może być przechowywana w formie cyfrowej.

Jak informuje Mastercard, przykładowy hipermarket zużywa rocznie ok. 10,6 tys. rolek papieru do drukowania paragonów i potwierdzeń płatności. Zatem firma, kierując się m.in. troską o środowisko, zmienia swoje standardy, eliminując konieczność drukowania potwierdzeń płatności kartą we wszystkich punktach sprzedaży w całej Europie, w których akceptowane są płatności kartami Mastercard.

Polacy płacą kartą na zakupach

Narodowy Bank Polski przedstawia dane dotyczące kart płatniczych w Polsce w całym 2023. Na koniec grudnia 2023 Polacy posiadali 45,2 mln kart płatniczych, a liczba aktywnych plastików przekroczyła 33,8 mln. Należy podkreślić, że aktywna karta to taka, którą dokonano przynajmniej jednej transakcji w danym kwartale. Szybko rozwija się także infrastruktura urządzeń obsługujących plastiki. Z danych NBP wynika, że w grudniu na rynku dostępnych już było ponad 1,3 mln terminali płatniczych. To o 29 tys. więcej niż we wrześniu 2023 roku.

Wiadomo, że terminale płatnicze znajdują się nie tylko w sklepach, ale i restauracjach, przychodniach komercyjnych, wszelkich punktach usługowych, a nawet i w urzędach. Jak wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa w 2023 roku najwyższy wzrost transakcyjny rok do roku (+31,9 proc.) osiągnęły branże związane z ochroną zdrowia. Dobrze pod tym względem wypadają także takie branże jak edukacja (+28,3 proc.) oraz usługi (+25,4 proc.).