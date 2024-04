Zbrojarze pilnie poszukiwani w Polsce i Niemczech

Jak czytamy na stronie miastozabrze.pl, na terenie katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka zakupiła działkę o powierzchni 6,89 ha gdzie powstała fabryka o powierzchni 5500 mkw. Dzięki inwestycji spółka chce powiększyć swoje zdolności produkcyjne i poszerzyć ofertę produktową. Stąd też poszukuje pracowników głównie zbrojarzy.

Lucyna Kornek, prezes firmy Poltech cytowana w komunikacie, podkreślała, że "inwestycja pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój i umocnienie naszej pozycji na rynku".

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza dodała, że "otwarcie fabryki Poltech to także bardzo dobra wiadomość dla Zabrza i całego regionu. Inwestycja jest bowiem dowodem na to, że zarówno Zabrze, jak i Śląsk jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów".

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione obszary, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na preferencyjnych warunkach. Obecnie takich terenów w Polsce jest 14. Przedsiębiorcy mogą tam korzystać z pomocy publicznej w postaci ulgi w CIT lub podatku dochodowego. Wysokość zwolnienia podatkowego waha się od 15 do 50 proc. i jest uzależniona m.in. od lokalizacji strefy i udzielanej w sprawie pomocy publicznej w danym regionie. Ponadto spółka działająca na takim terenie, jest zwolniona z podatku nieruchomości,ma też zapewnioną pomoc w dostępie do grantów, dotacji czy środków z Unii Europejskiej. Obecnie działalność SSE została przedłużona do 2026 roku.