Renta rodzinna dla wdów i wdowców

Po śmierci męża lub żony, żyjący współmałżonek może przejąć jego świadczenie wypłacane przez ZUS i może się okazać, że jest ono wyższe. Taka sytuacja częściej dotyczy emerytury pobieranej przez mężczyzn, którzy zwykle mają wyższe zarobki oraz więcej udokumentowanych lat pracy. Jeżeli emerytura po mężu jest wyższa od twojej, możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia po zmarłym małżonku. Prawo to przysługuje również wdowcowi. Może się okazać, że pobieranie emerytury po zmarłym współmałżonku jest opłacalne. Przejęte świadczenie jest wypłacane pod nazwą renty rodzinnej.

Komu przysługuje renta rodzinna

Masz prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, który w chwili śmierci:

miał ustalone prawo do lub spełniał warunki do jej uzyskania;

miał ustalone prawo do emerytury pomostowej;

miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniał warunki do jej uzyskania;

pobierał zasiłek przedemerytalny;

pobierał świadczenie przedemerytalne;

pobierał nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kto ma prawo do renty rodzinnej

Wdowa lub wdowiec, który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej, jeżeli:

w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy albo

wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat,

opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej

ma skończone 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Owdowiała osoba, która nie spełnia tych warunków i nie ma źródła utrzymania, ma prawo do renty rodzinnej:

przez rok od śmierci współmałżonka;

przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej – nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka.

Emerytura po rozwodzie

Małżonka lub małżonek rozwiedziony albo wdowa lub wdowiec, którzy w chwili śmierci współmałżonka nie pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej, mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli – oprócz spełnienia wymienionych warunków – mieli w dniu śmierci współmałżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Prawo do renty ma również małżonka rozwiedziona lub pozostająca w separacji, jeśli udowodni, że bezpośrednio przed śmiercią współmałżonka otrzymywała od niego alimenty na podstawie porozumienia między rozwiedzionymi/separowanymi (nie dotyczy to mężczyzny).

Ile wynosi renta rodzinna dla współmałżonka?

Renta rodzinna dla współmałżonka wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego i nie może być niższa niż kwota minimalnej renty rodzinnej. Od 1 marca wynosi 1780,96 zł brutto. Kwota ta jest co roku waloryzowana.

Jak długo musi trwać małżeństwo, żeby ZUS wypłacił rentę rodzinną?

Przepisy emerytalne nie odnoszą się do tego zagadnienia, co oznacza, że długość trwania małżeństwa nie ma wpływu na prawo do renty rodzinnej. Każda wdowa i wdowiec mogą starać się o przyznanie świadczenia i otrzymają je w takiej samej wysokości, bez względu na to, jak długo trwało małżeństwo. Renta rodzinna jest przyznawana dożywotnio, a jej pobieranie oznacza rezygnację uprawnionej osoby do rezygnacji z własnego świadczenia. W przypadku, gdy wdowa lub wdowiec osiągną wiek emerytalny ( 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) mogą wystąpić do ZUS o naliczenie własnej emerytury.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Zakupy w Polsce Ludowej. Wyzwanie dla łowców okazji i kolejkowiczów! Pytanie 1 z 15 W PRL papier toaletowy można było wymienić za makulaturę. Ile kilogramów makulatury można było wymienić na jedną rolkę papieru? 1 kg 5 kg 10 kg Dalej