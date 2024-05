"Budowę CPK możemy uruchomić szybciej niż rozbudowę Okęcia". Był prezes PPL ostrzega

Były prezes PPL o rozbudowie lotniska Chopina: zawsze będziemy dochodzić do sufitu

Były prezes PPL Stanisław Wojtera, który przez trzy i pół roku odpowiadał m.in. za Okęcie, przyznał, że rozmowy dotyczące rozbudowy tego warszawskiego lotniska "budzą jego niepokój". Podkreślił, że jest wielkim zwolennikiem CPK i jego zdaniem Polska bardzo go potrzebuje.

- Wszystko się da, ale będzie to [rozbudowa lotniska Chopina - dop. red.] kosztem społecznym. Bo jeśli dziś Warszawiacy z Ursusa, Ursynowa i Piaseczna narzekają na samoloty, to będą narzekali na nie półtora razy bardziej, bo operacji lotniczych będzie więcej - mówił Wojtera.

Jak powiedział były prezes PPL, rozbudowa lotniska Chopina jest możliwa, ale jest bardzo kosztowna, a rozbudowę pasa uznaje za "abstrakcję", która nie mieści się w założeniach budżetowych.

- Zawsze będziemy dochodzić do sufitu decyzji środowiskowej, czyli mniej-więcej 540 operacji w dzień i 24 punkty hałasowe w nocy. Powyżej tego nie przeskoczymy. Gdybyśmy chcieli to zmienić to przed nami długa procedura i olbrzymie koszty społeczne - wyjaśniał ekspert.

Uruchomienie budowy CPK może być szybsze, niż uruchomienie rozbudowy lotniska Chopina?

Wojtera zgodził się ze stwierdzeniem, że możemy albo zbudować CPK, albo ograniczyć liczbę pasażerów.

- Paradoks polega na tym [...] że dziś szybciej możemy uruchomić budowę CPK niż rozbudowę lotniska Chopina. Lotnisko Chopina nie ma decyzji środowiskowej na taką rozbudowę o jakiej tu się mówi. Decyzja środowiskowa na Chopinie to najwcześniej przyszły rok, a CPK - kilka miesięcy [...] pewnie dwa miesiące - powiedział Wojtera.

Ekspert wyjaśnił również, CPK ma decyzję środowiskową, brakuje jedynie lokalizacyjnej. Podkreślił, że Centralny Port Komunikacyjny z racji, że jest inwestycją większą i bardziej skomplikowaną będzie budowany dłużej, ale mogą to być np. dwa lata różnicy.

- Pytanie czy warto inwestować 2 miliardy złoty w rozbudowę lotniska Chopina, żeby zwiększyć przepustowość na tyle, że w 2029 roku, gdy ją osiągniemy, będzie te lotnisko przepełniała. I wtedy powiemy, że trzeba budować CPK? Będziemy już o 6 lat do tyłu - wyjaśnił Wojtera.

