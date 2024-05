CPK opóźnione o ponad 4 lata! Lasek ujawnił nowy termin

To on ma rozliczyć PiS w spółkach! Tusk wybrał nowego szefa MAP

Decyzja o budowie CPK de facto już zapadła ale oficjalny komunikat za kilka tygodni

Decyzja w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni - wynika z czwartkowej wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

"Myślę, że to już jest kwestia tygodni, kiedy decyzja musi zostać podjęta, dlatego, że takie wahanie się w tę i we w tę nie służy projektowi i nie służy publicznemu zrozumieniu do czego zmierzamy z bardzo ważnym dla ludzi projektem inwestycyjnym, że on jest ważny dla ludzi to jest oczywiste" - powiedziała szefowa MFiPR na antenie TVN24 zapytana kiedy zapadnie decyzja w sprawie budowy CPK.

Poprzednie plany dotyczące budowy CPK były nierealne. Jaki nowy termin budowy?

Na program lotniskowy CPK wydano 708 mln zł, na kolejowy 496 mln zł, a na komunikację i marketing 27 mln zł - powiedział podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu wiceszef MFiPR, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Dodał, że wcześniej przyjęte harmonogramy i koszty były nierealne.

Lasek stwierdził też, że pierwotny harmonogram CPK, zakładający zakończenie budowy lotniska w 2027 r. i pierwsze loty w 2028 r., "od samego początku" był nierealny. Zauważył, że obecnie wstępne analizy wskazują na realne uruchomienie nowego lotniska - bez żadnego wstrzymywania prac - na drugą połowę 2032 r.

"(...) to najwcześniejszy okres, dlatego niezbędne są rozwiązania pomostowe, które pozwolą na utrzymanie wzrostu ruchu lotniczego na Mazowszu i udrożnią hub przesiadkowy, którym jest Lotnisko Chopina" - stwierdził wiceminister.

Jak ma wyglądać CPK? Dojazd do Warszawy znacząco ułatwiony

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

