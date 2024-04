Znana firma zamyka zakład po 80 latach. Około 170 osób straci pracę

Stracisz 800 plus jeśli przegapisz ten termin! Co musisz zrobić przed 30 kwietnia?

Spółka z Elbląga przeprowadzi grupowe zwolnienia

Jak podaje tvn24.pl do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu 10 kwietnia 2024 roku wpłynęło zawiadomienie od GE Power o planowanych grupowych zwolnieniach na początku lipca. Proces ma potrwać do marca 2025 roku i objąć ok. 170 pracowników. Powodem redukcji ma być konieczność zakończenia działania Odlewni Staliwa w Elblągu z powodu malejącej produkcji.

- Ze względu na istniejące wyzwania, opracowano projekt zamknięcia Odlewni w Elblągu i rozpoczęto proces informacyjno-konsultacyjny z przedstawicielami pracowników, zgodnie z wymogami prawnymi. Projekt ten nie dotyczy pozostałej części Zakładu Produkcji Turbin ani innych obszarów działalności firmy w Elblągu - podawała spółka w komunikacie.

Odlewnia działająca od 1948 roku ma być zamknięta

Spółka GE Power miała nie przeprowadzić uzgodnień ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych, ale ma na bieżąco przekazywać informacje o zwolnieniach.

Odlewnia stali działała w Elblągu od 1948 roku. Sama spółka GE Power jest częścią amerykańskiego General Electric.

