Spis treści

Wielu pacjentów korzystających z opieki NFZ staje przed pytaniem, czy mają prawo do bezpłatnego pobytu w sanatorium. W niniejszym artykule przyjrzymy się, komu przysługuje darmowe leczenie w sanatorium ze środków NFZ oraz jakie czynniki mogą skutkować odmową skierowania. Ponadto omówimy, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać skierowanie do sanatorium finansowanego przez NFZ.

Komu przysługuje darmowe sanatorium z NFZ?

Każdy ubezpieczony ma prawo do leczenia uzdrowiskowego. To oznacza, że każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne może wystąpić o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Prawo do leczenia uzdrowiskowego jednak nie przysługuje automatycznie każdemu ubezpieczonemu. Aby móc skorzystać z tego świadczenia, należy spełnić określone warunki.

Kto może ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową? Przepisy przewidują, że:

Osoby dorosłe, które mają ubezpieczenie zdrowotne i zostały zdiagnozowane przez lekarza specjalistę na określone schorzenie.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Emeryci i renciści.

Osoby, które ukończyły 60. rok życia i pobierają świadczenie przedemerytalne.

Osoby pracujące w szczególnych warunkach (np. w kontakcie z azbestem)

Osoby, które ucierpiały w wyniku wypadku.

Leczenie uzdrowiskowe bywa, ale nie musi być kontynuacją leczenia szpitalnego. To samodzielna forma leczenia, która ma na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta i przywrócenie jego sprawności.

Lekarz wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jeśli uzna, że takie leczenie jest konieczne i będzie skuteczne w przypadku danego pacjenta.

Pobyt w sanatorium nie jest przeznaczony dla osób, które nie mają żadnych problemów zdrowotnych. Leczenie uzdrowiskowe opiera się na wykorzystaniu naturalnych właściwości wód leczniczych, borowin i innych surowców naturalnych, a także na zabiegach fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Pamiętaj! Aby uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, należy skonsultować się z lekarzem i przedstawić mu dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenie.

Warunki, które musisz spełnić, aby uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, określają przepisy. Oto najważniejsze z nich:

1. Schorzenie lub dolegliwość podlegająca leczeniu w sanatorium:

Musisz cierpieć na schorzenie lub dolegliwość, która wpisana jest na listę schorzeń kwalifikujących do leczenia uzdrowiskowego.

Lekarz podczas kwalifikacji oceni, czy Twój stan zdrowia i konkretne schorzenie mogą być leczone lub rehabilitowane w warunkach uzdrowiska.

2. Samodzielność:

Musisz być na tyle sprawny, aby samodzielnie odbyć podróż do sanatorium.

Powinieneś być również zdolny do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Pamiętaj! Spełnienie warunków kwalifikujących do leczenie uzdrowiskowego nie gwarantuje automatycznego skierowania do sanatorium. Ostateczną decyzję o skierowaniu podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę całokształt Twojego stanu zdrowia i prognozy leczenia.

Z jakich powodów lekarz może odmówić skierowania?

Istnieje szereg schorzeń i stanów zdrowia, które uniemożliwiają leczenie uzdrowiskowe. Lekarz może odmówić skierowania do sanatorium z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, takich jak:

Krwawienia i krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne: Leczenie uzdrowiskowe może nasilać krwawienia, dlatego jest przeciwwskazane w takich przypadkach.

Ostre stany chorobowe: W ostrym stadium choroby organizm potrzebuje odpoczynku i specjalistycznej opieki medycznej, a nie pobytu w sanatorium.

Niegojące się rany: Pobyt w sanatorium może utrudniać gojenie się ran.

Gruźlica w stanie aktywnym: Gruźlica jest chorobą zakaźną, a sanatorium to miejsce, gdzie przebywa wiele osób.

Złamania i urazy uniemożliwiające samoobsługę: Pacjenci muszą być na tyle sprawni, aby móc samodzielnie korzystać z zabiegów i poruszać się po terenie sanatorium.

Choroby wymagające pilnego leczenia chirurgicznego: Leczenie uzdrowiskowe nie zastąpi pilnej operacji.

Padaczka z częstymi napadami: Padaczka z częstymi napadami może stanowić zagrożenie dla pacjenta i innych osób w sanatorium.

Nowotwory złośliwe: W określonym czasie po zakończeniu leczenia nowotworowego (od 12 miesięcy do 5 lat w zależności od rodzaju nowotworu) leczenie uzdrowiskowe może być niewskazane.

Istnieją określone schorzenia, które uniemożliwiają pacjentom skorzystanie z uzdrowiskowych świadczeń zdrowotnych, np.:

Zespół stopy cukrzycowej z rozległymi, nadkażonymi owrzodzeniami, zgorzel: Te stany wymagają specjalistycznego leczenia i nadzoru medycznego, a nie pobytu w sanatorium.

Zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył w ostrej fazie choroby: Leczenie uzdrowiskowe może nasilać objawy choroby.

Jak krok po kroku uzyskać skierowanie do sanatorium NFZ?

Po wystawieniu przez lekarza POZ e-skierowania do sanatorium, dokument jest automatycznie przekazywany do wojewódzkiego oddziału NFZ. Cały proces odbywa się bez Twojej ingerencji. Nie musisz osobiście składać żadnych dokumentów w oddziale NFZ. Wojewódzki oddział NFZ rejestruje Twoje skierowanie i weryfikuje jego poprawność. Skierowanie trafia do lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Lekarz ocenia, czy leczenie uzdrowiskowe jest dla Ciebie właściwe i w jakim profilu. Jeśli lekarz specjalista uzna, że skierowanie jest celowe, potwierdzi je. Otrzymasz informację o terminie wyjazdu, miejscu pobytu i profilu leczniczym. Jeśli lekarz specjalista uzna, że skierowanie jest niecelowe, nie potwierdzi go. W takiej sytuacji skierowanie wróci do lekarza POZ, a Ty otrzymasz informację o odmowie. Decyzja lekarza specjalisty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Na każdym etapie procesu będziesz informowany/a o statusie swojego skierowania na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej IKP otrzymasz powiadomienie push. Dodatkowo otrzymasz informację pisemną wysłaną na adres zamieszkania.

Krok 1: Wizyta u lekarza POZ

Pierwszym krokiem do uzyskania skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową jest wizyta u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza POZ. Lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad medyczny i dokładnie oceni Twój stan zdrowia. Na podstawie zebranych informacji zdecyduje, czy leczenie uzdrowiskowe jest dla Ciebie właściwe i jakiego rodzaju.

Krok 2: Wystawienie e-skierowania

Jeśli lekarz uzna, że leczenie uzdrowiskowe jest dla Ciebie konieczne, wystawi elektroniczne skierowanie do sanatorium. E-skierowanie jest automatycznie przekazywane do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Krok 3: Potwierdzenie skierowania

Wojewódzki oddział NFZ potwierdzi Twoje skierowanie i poinformuje Cię m.in. o:

Przydzielonym profilu leczniczym (rodzaju schorzenia, na które będziesz leczony)

Terminie i miejscu pobytu w sanatorium

Informacjach o placówce uzdrowiskowej

Uwaga! Od 1 lipca 2023 r. obowiązują wyłącznie e-skierowania do sanatorium. Papierowe skierowania nie są już wydawane.

Jak często można wyjechać do sanatorium?

Zgodnie z przepisami, zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej przez osoby dorosłe wynosi nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Oznacza to, że pacjent może wyjechać do sanatorium raz w ciągu półtora roku. Jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

W przypadku pracowników zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnionych w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, obowiązują inne zasady. Są oni uprawnieni do korzystania raz w roku kalendarzowym z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Aktualne informacje na temat leczenia uzdrowiskowego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ): https://www.nfz.gov.pl/

Jakie zabiegi i kuracje oferują sanatoria?

Sanatoria oferują szeroki wachlarz zabiegów i kuracji wykorzystujących naturalne bogactwa i czynniki fizyczne o właściwościach leczniczych. Do najpopularniejszych należą:

Wody mineralne: o różnorodnym składzie i działaniu, stosowane w kąpielach, inhalacjach, piciu, okładach i innych zabiegach.

Borowiny: bogate w związki organiczne o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i regenerującym, stosowane w okładach, zawijań, masażach.

Bodźce klimatoterapeutyczne: powietrze, słońce, promieniowanie UV - wpływające na poprawę samopoczucia, wzmocnienie odporności i leczenie chorób skóry.

Dostępne zabiegi i kuracje zależą od profilu uzdrowiska, potrzeb i wskazań pacjenta. Przykładowe terapie:

Kąpiele lecznicze: w wodach mineralnych o różnych właściwościach, w leczeniu schorzeń układu ruchu, oddechowego, skóry i innych.

Kuracje pitne: picie wód mineralnych o określonym składzie, pomocne w leczeniu chorób układu pokarmowego, moczowego, krążenia i innych.

Inhalacje: wdychanie pary wodnej lub roztworu leczniczego, w leczeniu chorób układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, astma, POChP).

Zabiegi z wykorzystaniem ciepła: okłady, kąpiele, sauna - w celu poprawy ukrwienia, zmniejszenia bólu i stanów zapalnych.

Elektroterapia: wykorzystanie prądu elektrycznego do poprawy ukrwienia, zmniejszenia bólu i stanów zapalnych (elektrostymulacja, ultradźwięki).

Magnetoterapia: stosowanie pola magnetycznego w celu poprawy ukrwienia, zmniejszenia bólu i stanów zapalnych.

Laseroterapia: wykorzystanie promieniowania laserowego do poprawy ukrwienia.

