i Autor: designed by Freepik, https://www.freepik.com, Freepik

Sanatorium NFZ

Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub koleżanką? Podpowiadamy, co trzeba zrobić

Pobyt w sanatorium w ramach NFZ to znakomita okazja na poprawę naszego stanu zdrowia. Wiele osób marzy o wyjeździe, ale nie chcą jechać same i rezygnują ze starań o skierowanie. Okazuje się, że do sanatorium możemy wyjechać z bliską osobą- mężem czy przyjaciółką. Co trzeba zrobić?