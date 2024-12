W tych miesiącach warto przejść na emeryturę. Sprawdź, kiedy to się bardziej opłaca

Emerytura 2025

Rok 2025 dla ponad 300 tys. osób w Polsce będzie przełomowy. W 2025 roku tyle osób będzie miało prawo do tego, aby przejść na emeryturę. Okazuje się jednak, że bardzo ważną rolę będzie tutaj pełnił miesiąc, w którym to dana osoba zdecyduje się na przejście na świadczenie z ZUS i zakończy swoją karierę zawodową. Wybór właściwego miesiąca ma wpływ przede wszystkim na wysokość pobieranego już do końca życia świadczenia z ZUS (lub od innego płatnika emerytalno-rentowego).

Kiedy zatem najlepiej przejść na emeryturę, by jak najwięcej na tym zyskać? Jak zauważa "Fakt", styczeń lub przełom stycznia i lutego 2025 roku mogą być jednym z najlepszych terminów na to, by przejść na emeryturę. Kiedy ZUS przyzna świadczenie (a ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku), już od 1 marca takie osoby będą miały zagwarantowaną jego podwyżkę – z prognoz rządu wynika, że waloryzacja emerytur wyniesie 5,82 proc. To dobry moment na złożenie wniosku o emeryturę, nie tylko ze względu na waloryzację, ale też na trzynastki. Taka dodatkowa wypłata trafi do wszystkich osób, które na dzień 31 marca 2025 r. będą mieć prawo do wypłaty emerytury. Trzynastka wyniesie tyle, co minimalna emerytura – czyli prawdopodobnie 1 tys. 884 zł i 61 gr brutto.

Warto także pamiętać, że przechodząc na emeryturę w styczniu, rozwiązanie umowy o pracę oraz wniosek można złożyć nawet pod koniec miesiąca (tylko nie ostatniego dnia) – wówczas możliwe jest otrzymanie całego wynagrodzenia za styczeń, uzyskanie odprawy emerytalnej, a także prawo do całej emerytury za styczeń.

Jeśli jeszcze dana osoba nie podjęła ostatecznej decyzji o rezygnacji z pracy zawodowej, to spokojnie może dać sobie czas na zastanowienie. Kolejny dobry termin na przejście na emeryturę przypadnie w środku lata, w lipcu. Bonusem tutaj będzie prawo do czternastej emerytury, która to w 2025 roku w swoim maksymalnym wariancie ma wynosić 1 tys. 884 zł i 61 gr brutto. Wypłaty 14.emerytur mają ruszyć we wrześniu.

Emerytura 2026. Komu się opłaca

A jeszcze mniej zdecydowani, ze spokojem mogą poczekać jeszcze rok i jeszcze więcej na tym zyskać. Tutaj kluczowa będzie roczna waloryzacja kapitału, jaki przez lata pracy zgromadziliśmy w ZUS. Co to oznacza? Jak podkreśla "Fakt", by odprowadzane składki nie traciły na wartości, raz w roku w czerwcu są podnoszone. Roczny wskaźnik waloryzacji konta emerytalnego będzie także kilkuprocentowy. Składając wniosek o emeryturę w lipcu, mamy pewność, że świadczenie będzie wyższe niż gdybyśmy taki wniosek złożyli np. w maju lub w czerwcu.