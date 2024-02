Ceny pączków w Biedronce. Najtańsze pączki Biedronka

W Tłusty Czwartek 2024 Biedronka chce przede wygrać swoją wielosztukową promocją - tym razem wszystkie pączki kupujemy w formule 5+1 gratis. W czym możemy wybierać i ile kosztują pączki w Biedronce?

pączek o smaku różanym ze skórką pomarańczową (73 g) - 2,39 zł

pączek z nadzieniem o smaku wiśniowym z płatkami migdałowymi (74 g) - 2,39 zł

pączek z powidłami i skórką pomarańczową (74 g) - 2,39 zł

pączek E.Wedel z kremem czekoladowym (85 g)- 2,94 zł

pączek z nadzieniem o smaku czekoladowo-orzechowym lub waniliowym (95 g) - 2,29 zł

pączek Love (w kształcie serca) (88 g) - 2,49 zł

pączek z nadzieniem kakaowym (80 g) - 2,29 zł

pączek z adwokatem (74 g) - 2,39 zł

pączek z nadzieniem karpatkowym (90 g) - 2,99 zł

Tak jak w zeszłym roku, tak i na Tłusty Czwartek 2024 Biedronka przygotowała promocyjną cenę za opakowanie 12 sztuk pączków z marmoladą i pudrem dekoracyjnym lub lukrem. W 2023 roku kosztowało ono 9,99 zł (0,83 zł za jednego pączka), w tym roku na cenę musieliśmy czekać aż do dziś. Tak jak się spodziewaliśmy, że oferta jest atrakcyjna - zwłaszcza w kontekście ostatniej wojny maślanej, którą Biedronka prowadzi z Lidlem. Biedronka postanowiła przebić promocje we wszystkich innych sklepach i najtańsze pączki kosztują tu 0,24 zł! Jest to cena dostępna przy zakupie 2 opakowań po 12 sztuk, czyli 24 pączków (5,76 zł za całość). Przy zakupie jednego opakowania cena pączka to 0,29 zł (3,48 zł za całość). Standardowo pączek ten za sztukę kosztuje 0,79 zł. Co więcej? Tylko dzisiaj przy zakupach za minimum. 149 zł każdy klient z aplikacją otrzyma aż 12 pączków gratis. Czy może być taniej niż za darmo? Biedronka oczywiście sprzedaje też donuty w promocji 4+2 gratis.

Ceny pączków w Lidlu. Najtańsze pączki Lidl

Lidl również postanowił trzymać swoich klientów w niepewności. Gazetka promocyjna obowiązywała do 7 lutego i choć była w niej już zaprezentowana oferta pączkowa, to na nową gazetkę musieliśmy poczekać. Nie pomyliliśmy się, na Tłusty Czwartek Lidl przygotował coś specjalnego, choć już wcześniej było wiadomo, że pączek z nadzieniem wieloowocowym (65 g) przy zakupie 6 sztuk kosztuje 0,89 zł (cena za sztukę bez promocji to 1,15 zł - w 2023 roku promocyjna cena wynosiła 0,79 zł przy zakupie 6 sztuk i 0,39 zł przy zakupie 12 sztuk oraz 0,29 zł przy zakupie 24 sztuk). Czym Lidl zaskoczył dzisiaj klientów? Najtańszym pączkiem wszech czasów - z kuponem w aplikacji Lidl Plus możemy go kupić już za 10 groszy! Limit: jedna sztuka. Aktualne ceny pączków w Lidlu prezentują się następująco:

pączek z nadzieniem o smaku adwokatu lub z powidłami śliwkowymi (90 g) - 2,69 zł

pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową (82 g) - 2,39 zł

pączek z nadzieniem toffee (75 g) - 2,19 zł

pączek orzechowo-czekoladowy (65 g) - 1,99 zł

pączek ciemny z nadzieniem wiśniowym (65 g) - 1,99 zł

pączek truskawkowy (75 g) - 1,99 zł

pączek deli mascarpone (90 g) - 2,99 zł

pączek american cheesecake (90 g) lub mango-marakuja (85 g) - 2,99 zł

pączek premium z nadzieniem wiśniowym i liofilizowaną wiśnią (140 g) - 3,99 zł

pączek premium pistacjowy z belgijską czekoladą (90 g) - 3,99 zł

W ofercie dostępne są także minipączki z nadzieniem serowym (8,99 zł za 240 g), faworki (7,49 zł za opakowanie 200 g) i gniazdko z lukrem (2,39 zł, 80 g) oraz promocja na donuty 3 + 1 za grosz.

Ceny pączków w Netto. Najtańsze pączki Netto

Netto na Tłusty Czwartek 2024 proponuje bardziej ograniczoną ofertę - najtańsze będą na pewno pączki z marmoladą i cukrem pudrem w cenie 0,49 zł przy zakupie 12 sztuk (w zeszłym roku 0,37 zł za pączki wieloowocowe w tej samej promocji) z ceną regularną 1,19 zł za sztukę. Pozostałe ceny pączków w Netto to:

pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową (90 g) - 1,99 zł

pączek z kremem o smaku mlecznym (105 g) - 2,99 zł

pączek z lokalnej piekarni - 1,99 zł zamiast 3,15 zł (tylko 7 i 8 lutego)

W ofercie znajdziemy także donuty i muffinki w niskich cenach.

Ceny pączków w Aldi. Najtańsze pączki Aldi

Aldi ponownie w swojej gazetce promocyjnej na Tłusty Czwartek nie oferuje pączków w wielosztukach. Najtańszym pączkiem w Aldi będzie tradycyjny pączek z marmoladą za 0,99 zł (65 g, cena regularna 1,25 zł). Na ten sam zabieg sklep zdecydował się w zeszłym roku (cena za pączki też była taka sama), co jest spójne z dotychczasowymi przekazami reklamowymi ("atrakcyjne promocje od pierwszej zakupionej sztuki"). Jakie inne pączki w Aldi kupimy na Tłusty Czwartek 2024?

pączek z nadzieniem różanym (80 g) - 2,49 zł

pączek z powidłami śliwkowymi (90 g) - 2,49 zł

pączek long z nadzieniem orzechowym (95 g) - 2,29 zł

pączek z nadzieniem mlecznym (105 g) - 2,49 zł

pączek E. Wedel (85 g) - 2,99 zł

W ofercie Aldi znajdziemy też minipączki o smaku serowym (opakowanie 200 g za 7,99 zł), faworki (8,99 zł za opakowanie 200 g) i donuty.

Ceny pączków w Auchan. Najtańsze pączki Auchan

W swojej promocyjnej ofercie na Tłusty Czwartek 2024 Auchan skupia się na klasykach. Próżno tam szukać wielosztukowych okazji, a najtańszym pączkiem jest ten z nadzieniem wieloowocowym w lukrze (80 g) za 1,68 zł. Jakie pozostałe pączki w Auchan możemy kupić?

pączek premium z nadzieniem różanym w lukrze i ze skórką pomarańczową (85 g) - 2,69 zł

pączek dekorowany z adwokatem (70 g) - 2,49 zł

pączek z nadzieniem o smaku czekoladowym (80 g) - 2,49 zł (+ 20% na kartę Auchan)

W Auchan znajdziemy także gniazdka wiedeńskie w lukrze lub w pudrze (2,49 zł), faworki (7,45 zł za opakowanie 200 g) oraz donuty w różnych smakach.

Ceny pączków w Kauflandzie. Najtańsze pączki Kaufland

Kaufland chwali się, że w Tłusty Czwartek 2024 w sklepach znajdziemy pączki regionalne, które będą tańsze co najmniej o 20 proc. Ale nie to ma przyciągnąć tego dnia tłumy klientów - już z okładki gazetki promocyjnej dowiadujemy się, że w czwartek w Kauflandzie najtańsze pączki kupimy za 0,29 zł za sztukę w opakowaniu zawierającym 12 sztuk (65 g, całość 3,48 zł). Pojedynczo taki pączek z nadzieniem wieloowocowym kosztuje 0,57 zł. Jakie pączki dostępne są poza nimi w ofercie?

pączek z nadzieniem śliwkowym i skórką z pomarańczy (90 g) - 1,69 zł

pączek z nadzieniem wiśniowym, adwokatowym lub kokosowym (90 g) - 2,79 zł

W Kauflandzie w Tłusty Czwartek kupimy też faworki (7,99 zł za opakowanie 150 g), pączki mini z nadzieniem waniliowym, serowym lub o smaku kukułki (7,99 zł za opakowanie 240 g), pączki mini o smaku serowym (6,99 zł za opakowanie 200 g) i donuty.

Ceny pączków w Carrefourze. Najtańsze pączki Carrefour

Carrefour na Tłusty Czwartek 2024 przygotował gorącą promocję. Najtańsze pączki w Carrefourze kupimy już za 0,39 zł w megapace pączków 12 sztuk z nadzieniem wieloowocowym z pudrem (65 g, 4,68 zł za opakowanie). Poza zestawem taki pączek kosztuje 1,39 zł. Jakie pączki w Carrefour znajdziemy w ten czwartek?

pączek z nadzieniem budyń, toffi, kokos, advocat (90 g) - 3,99 zł

pączek long (95 g) - 2,99 zł

pączek z różą (73 g) lub ze śliwkami (90 g) - 3,29 zł

pączek z nadzieniem morelowym (65 g) - 1,99 zł

pączek mini (50 g) - 2,49 zł

Ceny pączków w Dino. Najtańsze pączki Dino

Dino zdaje się standardowo nie przejmować wyścigiem cenowym pozostałych dyskontów i proponuje pączki z nadzieniem w cenie 1,85 zł przy zakupie 10 sztuk (adwokat, kokos, róża, powidła śliwkowe - 90 g, bez promocji 2,39 zł). Jakie jeszcze pączki w Dino kupimy na Tłusty Czwartek 2024?

pączek z nadzieniem słony karmel (100 g) - 2,99 zł

pączek z kremem o smaku mlecznym (105 g) - 2,79 zł

pączek z nadzieniem czekoladowym E. Wedel (85 g) - 2,39 zł przy zakupie 3 sztuk

W ofercie znajdziemy również faworki (7,49 zł za opakowanie 200 g) i mini pączki z marmoladą wieloowocową lub nadzieniem serowym (7,99 zł za 240 g) oraz donuty truskawkowe.

W którym markecie znajdziemy najtańsze pączki?

Jeszcze wczoraj liderem cenowym był Kaufland ze swoim najtańszym pączkiem za jedyne 29 groszy, ale tak jak prognozowaliśmy - Lidl i Biedronka nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Dziś musimy przyznać, że najtańszego pączka znajdziemy w Lidlu, bo kosztuje on 10 groszy. Ze względu jednak na ograniczenia jego zakupie (tylko 1 sztuka), Biedronka - w której najtańsze pączki są po 24 grosze - może na tym skorzystać. Nie można też zapominać, że Biedronka rozdaje pączki za darmo, choć warunkiem są wysokie zakupy (149 zł).

Jeśli interesują Cię pączki z tradycyjnych cukierni to polecamy listę popularnych pączkarni!

