Na dzień przed Tłustym Czwartkiem Biedronka ukazała pierwszą odsłonę walki o najtańszego pączka. Tylko w środę, 26 lutego, pączki w Biedronce kosztują 39 groszy za sztukę! Jest to cena dostępna przy zakupie 12 sztuk (4,68 zł zł za całość). Nie sądzimy jednak, że to ostatnie słowo.

Oczywiście w Tłusty Czwartek 2025 Biedronka chce przede wygrać także swoją wielosztukową promocją - tym razem wszystkie pączki kupujemy w formule 5+1 gratis. Jakie pączki w Biedronce są dostępne i ile kosztują pączki w Biedronce?

pączek o smaku różanym ze skórką pomarańczową (73 g) - 2,59 zł

pączek z nadzieniem o smaku wiśniowym z płatkami migdałowymi (74 g) - 2,59 zł

pączek z powidłami i skórką pomarańczową (74 g) - 2,59 zł

pączek z nadzieniem o smaku czekoladowo-orzechowym lub waniliowym (95 g) - 2,49 zł

pączek Love (w kształcie serca) (88 g) - 2,59 zł

pączek z adwokatem (74 g) - 2,59 zł

pączek dubajska finezja (100 g) - 6,99 zł

pączek long z nadzieniem pistacjowym (90 g) - 3,99 zł

pączek z pistacją i białą czekoladą (70 g) - 3,89 zł

mini pączek mix (38 g/41 g), mini pączek love (36 g) - 1,79 zł

Tak jak w zeszłym roku, tak i na Tłusty Czwartek 2025 Biedronka przygotowała promocyjną cenę za - tym razem - 6 sztuk pączków z marmoladą (65 g, 0,79 zł za sztukę przy cenie regularnej 1,09 zł) i 6 sztuk pączków z cukrem pudrem lub lukrem (80/85 g, 0,99 zł za sztukę przy cenie regularnej 1,35 zł).

Dla miłośników donutów Biedronka przygotowała także promocję 4+2 gratis.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach Biedronka także oferowała w specjalnej cenie pączki w wielosztukach. W 2023 roku opakowanie 12 pączków kosztowało 9,99 zł (0,83 zł za jednego pączka). W 2024 roku najtańsze pączki kosztowały 0,24 zł i była to cena dostępna przy zakupie 2 opakowań po 12 sztuk, czyli 24 pączków (5,76 zł za całość). Przy zakupie jednego opakowania cena pączka wynosiła 0,29 zł (3,48 zł za całość). Standardowo pączek za sztukę kosztował 0,79 zł.

i Autor: Biedronka

Ceny pączków w Lidlu. Najtańsze pączki Lidl 2025

W nowej gazetce, która obowiązuje od 27 lutego, znajdziemy szaloną ofertę Lidla na Tłusty Czwartek 2025. Najtańszy pączek w Lidlu kosztuje tylko 19 groszy! Cena obowiązuje przy zakupie 24 sztuk pączków (4,56 zł za zestaw) z nadzieniem wieloowocowym (75 g/80 g), a promocja potrwa od czwartku, 27 lutego, do soboty, 1 marca. A to nie wszystko! Za tego samego pączka:

przy zakupie 6 sztuk zapłacimy 69 groszy za sztukę,

przy zakupie 12 sztuk zapłacimy 35 groszy za sztukę.

Tylko dziś (środa, 26 lutego) przy zakupie 12 sztuk pączków wieloowocowych zapłacimy tylko 39 groszy za sztukę. Przy zakupie 6 sztuk, będzie to 79 groszy za pączka. Aktualne ceny pączków w Lidlu prezentują się następująco:

pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową (82 g) - 2,59 zł

pączek truskawkowy posypany liofilizowaną truskawką (120 g) - 5,99 zł

pączek deli mascarpone (90 g) - 3,49 zł

pączek z nadzieniem wiśniowym (145 g) - 4,99 zł

pączek z nadzieniem karmelowym (90 g) - 2,99 zł

pączek Dubai z nadzieniem pistacjowym i ciastem kataifi, oblany czekoladą (110 g) - 6,99 zł

pączek lemon curd (90 g) - 3,99 zł

pączek z nadzieniem kokosowym (110 g) - 4,99 zł

pączek ciasteczkowy ciemny (75 g) - 2,99 zł

pączek z nadzieniem pistacjowym (90 g) - 2,99 zł przy zakupie 12 sztuk

pączek z powidłami śliwkowymi (90 g) - 4,99 zł (od czwartku)

pączek z nadzieniem adwokat (90 g) - 2,99 zł (od czwartku)

pączek sycylijska pomarańcza (75 g) - 2,29 zł (od czwartku)

pączek american cheesecake (90 g) - 3,49 zł (od czwartku)

pączek z nadzieniem malinowym (110 g) - 4,99 zł (od czwartku)

pączek baskijski z nadzieniem serowo-mlecznym z białą czekoladą (90 g) - 4,99 zł (od czwartku)

W ofercie dostępne są także faworki (8,99 zł za opakowanie 200 g) oraz promocja na donuty 2 + 1 za grosz.

i Autor: Lidl

Ceny pączków w Netto. Najtańsze pączki Netto

Netto na Tłusty Czwartek 2025 proponuje szeroką ofertę - najtańsze będą na pewno pączki z marmoladą i cukrem pudrem w cenie 0,49 zł przy zakupie 12 sztuk (cena obowiązuje od 26 do 27 lutego) z ceną regularną 1,19 zł za sztukę. Pozostałe ceny pączków w Netto to:

pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową (90 g) - 2,39 zł

pączek z nadzieniem o smaku mlecznym (105 g) - 2,99 zł

pączek z nadzieniem różanym (90 g) - 2,29 zł (przecena z 3,29 zł tylko 26 i 27 lutego)

pączek Long z nadzieniem waniliowym (95 g) - 2,49 zł

pączek z pistacjami (100 g) - 3,99 zł (przecena z 5,99 zł)

pączek z nadzieniem wiśniowym (90 g) - 2,39 zł

pączek z truskawkami Premium (120 g) - 5,99 zł

W ofercie znajdziemy także pączusie serowe z cukrem za 11,99 zł (250 g, dostępne od 26 lutego) donuty i muffinki w niskich cenach.

Ceny pączków w Aldi. Najtańsze pączki Aldi

Aldi w tym roku w swojej gazetce promocyjnej na Tłusty Czwartek zaskakująco promocję na pączki w wielosztukach. Najtańszym pączkiem w Aldi będzie pączek z nadzieniem wieloowocowym za 0,83 zł (65 g) wyłącznie przy zakupie 12-paku za 9,96 zł. To zaskakujące, bo dotychczas w Aldi nie mogliśmy znaleźć tego typu promocji, co było spójne z dotychczasowymi przekazami reklamowymi ("atrakcyjne promocje od pierwszej zakupionej sztuki"). Standardowo w Tłusty Czwartek dostępne będą także pączki z marmoladą (65 g) za 0,99 zł (cena za pączki była taka sama w dwóch poprzednich latach). Jakie inne pączki w Aldi kupimy na Tłusty Czwartek 2025?

pączek z nadzieniem różanym/wiśniowym (80 g) - 2,69 zł

pączek z powidłami śliwkowymi (90 g) - 2,69 zł

pączek z pistacjowy premium (120 g) - 7,99 zł

pączek z nadzieniem borówkowym premium (120 g) - 5,99 zł

pączek long z nadzieniem orzechowym (95 g) - 2,49 zł

pączek z nadzieniem pistacjowym (90 g) - 2,99 zł

pączek E. Wedel (85 g) - 2,89 zł

W ofercie Aldi znajdziemy też minipączki o smaku serowym (opakowanie 200 g za 8,99 zł), faworki (9,99 zł za opakowanie 200 g) i donuty.

Ceny pączków w Auchan. Najtańsze pączki Auchan

W swojej promocyjnej ofercie na Tłusty Czwartek 2025 Auchan skupia się na klasykach. Tym razem jednak i tam znajdziemy wielosztukowe promocje. Opakowanie 12 sztuk pączków z nadzieniem wieloowocowym w pudrze (60 g) kupimy za 11,99 zł i będzie to najtańszy pączek w Auchan - za 1 zł za sztukę. Nowością jest także mix pączków - 6 sztuk z lukrem (80 g) i 6 sztuk z pudrem (85 g) za 12,99 zł, czyli 1,08 zł za sztukę. Jakie pozostałe pączki w Auchan możemy kupić?

pączek z nadzieniem pistacjowym (80-90 g) - 3,95 zł

pączek z nadzieniem o smaku czekoladowym lub toffi (80-90 g) - 2,69 zł

paluch z jogurtem, owocami leśnymi lub porzeczkami (95-100 g) - 2,48 zł przy zakupie 3 sztuk

W Auchan znajdziemy także gniazdka wiedeńskie w lukrze lub w pudrze (3,49 zł), faworki (8,79 zł za opakowanie 200 g z kartą Skarbonka) oraz donuty w różnych smakach.

Ceny pączków w Kauflandzie. Najtańsze pączki Kaufland

W Tłusty Czwartek 2025 w Kauflandzie najtańsze pączki kupimy za 1,35 zł - to pączki z nadzieniem wieloowocowym (65 g). W tej chwili w gazetce nie znajdziemy żadnej promocji na wielosztuki, ale market na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jakie pączki dostępne są poza nimi w ofercie? Wybór jest naprawdę spory:

pączek z pistacją (100 g), z nadzieniem kokosowym (90 g) lub z nadzieniem wiśniowym (90 g) - 2,99 zł

pączek z pudrem malinowy (70 g), jagodowy z aromatem lawendy (70 g) lub czekoladowy o smaku orzechów laskowych (65 g) - 1,29 zł

pączek z nadzieniem śliwkowym i skórką z pomarańczy (90 g), z nadzieniem o smaku truskawkowym (80 g) lub z likierem jajecznym (80 g) - 1,99 zł

pączek z malinami (100 g) lub malinowy z białą czekoladą (90 g) - 3,99 zł

pączek premium z pistacją (150 g), kinder orzech laskowy (120 g) lub fantazja dubajska (100 g) - 8,99 zł

pączek z marmoladą wiśniową (90 g) - 7,99 zł za dwie sztuki

pączek korzenny (120 g), milk nut (120 g), z wiśniami (120 g), premium z truskawkami (120 g) lub premium z borówkami (120 g) - 5,99 zł

W Kauflandzie w Tłusty Czwartek kupimy też faworki (6,99 zł za opakowanie 150 g), pączki mini z nadzieniem waniliowym, serowym lub o smaku kukułki (8,99 zł za opakowanie 240 g), pączki mini o smaku serowym (6,99 zł za opakowanie 200 g) i donuty.

Ceny pączków w Carrefourze. Najtańsze pączki Carrefour

Carrefour na Tłusty Czwartek 2025 na razie bez wielosztuków. Najtańsze pączki w Carrefourze kupimy już za 0,99 zł - z nadzieniem wieloowocowym z pudrem (65 g). Jakie jeszcze pączki w Carrefour znajdziemy w ten czwartek?

pączek z marmoladą, z różą, z wiśniami, z morelami (50 g) - 2,99 zł

pączek z nadzieniem pistacjowym (100 g), z nadzieniem kokosowy, z budyniem, z toffi, z adwokatem (90 g) - 3,99 zł

pączek orzechowy, milki nut, z precelkami i słonym karmelem (120 g) - 6,99 zł

pączek z malinami, z truskawkami, z borówkami (100-120 g) - 5,99 zł

pączek w stylu dubajskim (100 g) - 9,99 zł

pączek z nadzieniem różanym, ze śliwkami (80-90 g) - 2,99 zł

W którym markecie znajdziemy najtańsze pączki?

Do Tłustego Czwartku 2025 została jeszcze chwila i pozycja lidera będzie się pewnie zmieniać. W tej chwili możemy jednak ogłosić, że najtańszego pączka znajdziemy w Lidlu, bo kosztuje on jedynie 19 groszy. Spodziewamy się jednak, że Lidl i Biedronka nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i do 27 lutego jeszcze wiele może się zmienić. Pamiętajmy, że największe sklepy publikowały nowe promocje nawet w trakcie dnia w Tłusty Czwartek. Dlatego artykuł będziemy aktualizować.

Jeśli interesują Cię pączki z tradycyjnych cukierni to polecamy listę popularnych pączkarni!

Autorka tekstu: Anna Wojnowska