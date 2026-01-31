W wakacje 2026 roku, wrócą pociągi do Chorwacji! PKP Intercity zdradziło termin

Pociąg do Chorwacji wraca 26 czerwca z częstszymi kursami.

Nowe połączenia do Kopru w Słowenii i możliwość dojazdu do Triestu we Włoszech.

W zeszłym roku z pociągu do Rijeki skorzystało ponad 9 tysięcy pasażerów.

PKP Intercity pracuje nad wspólnym biletem autobusowym do Triestu.

W czerwcu wróci Intercity do Chorwacji. Dojdą nowe kierunku

Już 26 czerwca 2026 roku podróżni będą mogli ponownie skorzystać z wakacyjnego pociągu PKP Intercity na trasie Warszawa – Rijeka. Spółka poinformowała, że w tym roku pociąg będzie kursował aż 6 razy w tygodniu.

Oprócz samej Rijeki, PKP Intercity rozszerza ofertę o nowe, atrakcyjne kierunki. Jak poinformowano, planowane jest uruchomienie wagonów do Kopru w Słowenii. Wagony te zostaną odłączone od składu w Lublanie, umożliwiając podróżnym dotarcie do tego urokliwego miasta. To jednak nie wszystko.

PKP Intercity pracuje nad wprowadzeniem wspólnego biletu autobusowego, który umożliwi dojazd do włoskiego Triestu.

Przejazd będzie krótszy niż w 2025 roku?

Mimo ogłoszenia daty startu i zwiększenia częstotliwości kursów, szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy oraz cen biletów pozostają na razie nieznane. Biuro prasowe PKP Intercity, zapytane przez PAP o tegoroczny czas przejazdu z Warszawy do Rijeki, odpowiedziało, że informacje te zostaną podane w późniejszym terminie.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, zapowiadał skrócenie czasu przejazdu pociągu do Chorwacji o trzy godziny do 2026 roku. Obecnie, czas podróży przekracza 19 godzin, co jest związane z prowadzonymi remontami na trasie.

Decyzja o zwiększeniu częstotliwości kursów do Rijeki nie jest przypadkowa. W ubiegłorocznym letnim rozkładzie jazdy pociąg do Rijeki kursował cztery razy w tygodniu i cieszył się dużym zainteresowaniem. Według danych Ministerstwa Infrastruktury, z tego połączenia skorzystało aż 9,3 tys. pasażerów.

