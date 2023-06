W Żabce wyczyścisz i naprawisz buty! Jak skorzystać z nowej usługi?

Żabka wprowadza nową usługę. Czyszczenie i naprawa obuwia. Ile kosztuje i jak długo trwa?

Od 5 czerwca 2023 roku usługi oferowane we współpracy z firmą woshwosh można zamawiać za pośrednictwem strony internetowej Woshwosh.zabka.pl/checkout bądź na stronie internetowej sieci sklepów Żabka w zakładce "Wygodne usługi". Jak przedstawia się cennik usług? Jest on naprawdę korzystny. Jak informuje portal Wirtualne Media wymiana fleków lub zelówek kosztuje 35 zł, a standardowe czyszczenie: 59 zł. Klienci mają do wyboru pojedyncze, wybrane usługi bądź całe pakiety czyszczenia/napraw.

Wybrane pakiety zawierają także impregnację lub ozonowania obuwia. Są również usługi dedykowane butom sportowym lub wyjściowym. Czas realizacji usługi wynosi 10 dni (czyszczenie obuwia), 14 dni (usługi szewskie/naprawa). Co istotne - buty należy przynieść do sklepu Żabka wybranego podczas zamawiania usługi i w tym samym miejscu je odebrać.

Współpraca Żabki z firmą woshwosh. Najważniejsza jest troska o środowisko

"Wprowadzając usługi we współpracy z woshwosh, pomagamy klientom oszczędzać ich czas, ale także pieniądze, ponieważ naprawa i czyszczenie obuwia są dużo tańsze niż kupno nowego. Wspólnie z naszymi klientami dbamy także o środowisko, realizując naszą strategię odpowiedzialności i m.in. wcielając w życie zasadę zero waste – jedna para butów rozkłada się średnio aż 50 lat! Dlatego zachęcamy klientów, aby odświeżyli swoje ulubione buty na lato właśnie z woshwosh i Żabką, którą mają tuż za rogiem" - poinformował Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług, Żabka Polska cytowany przez portal Wirtualne Media.

"(...). Przedłużanie życia butom jest bardzo ważne z punktu widzenia naszej planety (czyszczenie i naprawa butów versus kupowanie nowych to oszczędność aż 95 proc. CO2). Czyścić buty można w domu, ale bardzo ważne jest to, jak to robimy i dlatego zajmujemy się też edukacją w tym zakresie, bo tradycyjne wrzucanie do pralki zdecydowanie nie jest eko. Dla tych, którzy chcą powierzyć to zadanie profesjonalistom, jest woshwosh. Cieszę się, że wspólnie z Żabką przyczynimy się do popularyzacji idei zero waste" - podkreśliła cytowana przez Wirtualne Media Martyna Zastawna, założycielka woshwosh.

Sonda Skorzystasz z nowej usługi w Żabce? Tak Nie Nie wiem