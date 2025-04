Wagary pod lupą MEN! Wagarowicze mogą nie zdać do następnej klasy

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przygotowuje nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, która wprowadzi istotne zmiany dotyczące m.in. frekwencji uczniów w szkołach. Jednym z celów jest ograniczenie liczby wagarowiczów i zwiększenie motywacji do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, nieklasyfikowanie ucznia z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych będzie miało miejsce w przypadku przekroczenia progu 25 proc. nieobecności nieusprawiedliwionej (obecny próg to 50 proc.). Oznacza to, że jeśli uczeń opuści więcej niż 25 proc. zajęć bez usprawiedliwienia, nie zda do następnej klasy. Co więcej, nie będzie mógł zdać nawet egzaminu klasyfikacyjnego.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w takim wymiarze uczeń zyska prawo do poprawki.

Co jeszcze chce zmienić MEN?

Jak czytamy w DGP MEN chce zwiększenia nacisku na potrzeby uczniów. W przepisach pojawi się termin społeczności szkolnej, w której skład będą wchodzić nauczyciele, rodzice i uczniowie. Dodany zostanie także rozdział o prawach i obowiązkach uczniów, które będą dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych.

Inne zmiany w ustawie to:

Ochrona wizerunku uczniów: Uczniowie zyskają ustawową ochronę swojego stylu ubierania się i wizerunku.

Uczniowie zyskają ustawową ochronę swojego stylu ubierania się i wizerunku. Ochrona prywatności uczniów: w tym danych osobowych, informacji medycznej, wizerunku, zachowania tajemnicy komunikowania się.

w tym danych osobowych, informacji medycznej, wizerunku, zachowania tajemnicy komunikowania się. Ochrona przedmiotów osobistych ucznia , które nie będą mogły być zabrane przez pracowników szkoły (chyba, że zagrażają bezpieczeństwu członków społeczności szkolnej).

, które nie będą mogły być zabrane przez pracowników szkoły (chyba, że zagrażają bezpieczeństwu członków społeczności szkolnej). Zakaz wyrzucania z klasy: Nauczyciele nie będą mogli wyrzucać uczniów z klasy za karę (gdyż MEN uznało, że łamie to konstytucyjne prawdo do nauki).

Nauczyciele nie będą mogli wyrzucać uczniów z klasy za karę (gdyż MEN uznało, że łamie to konstytucyjne prawdo do nauki). Rzecznik praw uczniowskich: Powołany zostanie krajowy rzecznik praw uczniowskich oraz 16 wojewódzkich rzeczników.

Powołany zostanie krajowy rzecznik praw uczniowskich oraz 16 wojewódzkich rzeczników. Rady szkół: We wszystkich placówkach obligatoryjnie zostaną wprowadzone rady szkół.

We wszystkich placówkach obligatoryjnie zostaną wprowadzone rady szkół. Egzaminy ósmoklasistów: Egzaminy zewnętrzne dla ósmoklasistów powrócą do kwietniowego terminu.

Egzaminy zewnętrzne dla ósmoklasistów powrócą do kwietniowego terminu. Zajęcia z WF-u: Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego nie będzie już ustalany odgórnie w ustawie. Zniesiony zostanie również obowiązek prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kształcących się w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych.

Nowe przepisy zakładają również, że uczeń będzie miał wolność od wszelkich form przemocy (w tym psychicznej), sumienia, wyznania i światopoglądu, oraz dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu.

