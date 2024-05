i Autor: Facebook / Kancelaria Prezydenta RP (screen)

Wsparcie dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe 2024. Jest decyzja prezydenta Dudy

Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek, że Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wsparcia kredytobiorców na 2024 r. To nie jedyna nowela, którą prezydent skierował do TK.