Zmiany w kredycie konsumenckim. Nowelizacja już w Sejmie

Zmiany w kredycie konsumenckim

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim został przyjęty na posiedzeniu rządu we wtorek 5 marca. - „Nowe przepisy usuną trudności i ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Chodzi w szczególności o to, żeby nie stosować przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne” – podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Nowe przepisy mają wejść w życie w 14 dni od momentu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Duże ułatwienia dla rolników

Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące dostępu do finansowania dla rolników, które wynikają ze wzrostu kosztu, dodatkowej biurokratyzacji oraz z niepewności prawnej, jeśli chodzi o udzielanie kredytów ze wsparciem publicznym.

„Rozwiązanie zapobiegnie przejściowemu zablokowaniu lub ograniczeniu możliwości korzystania przez rolników np. z kredytów, które są objęte dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy wpłyną także na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej” – wyjaśniono w komunikacie kancelarii premiera.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej