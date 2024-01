Jak Polacy brali kredyty w 2023 roku? Kompletna dominacja hipotek

Kredyty Polaków w 2023 roku

Oferteo.pl przeprowadziło analizę zapytań, które przez ostatnie 12 miesięcy pojawiły się w serwisie, a wnioski porównano z analizami, z dwóch poprzednich lat. Jak się okazuje, coraz więcej Polaków bierze kredyty, a rok 2023 był rekordowy.

- Jego fenomen wynika przede wszystkim z ożywienia na rynku nieruchomości, spowodowanego obecnością Bezpiecznego Kredytu 2%, dzięki któremu w samym lipcu aż 5477 osób złożyło zapytania dotyczące tej metody finansowania za pomocą naszego serwisu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kredytów samochodowych, które w mijającym roku również cieszyły się dużą popularnością - mówi Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo.

Oferteo analizowało cztery rodzaje usług finansowych: kredyt konsolidacyjny, gotówkowy, hipoteczny i samochodowy. Co ciekawe, to one pojawiły się najczęściej wśród zapytań do wykonawców. W przypadku konsolidacyjnych, kluczowy był grudzień, w którym liczba zapytań wzrosła o 40 proc. rok do roku.

Polacy masowo ruszyli po kredyty hipoteczne

Jednocześnie spadło zainteresowanie kredytami gotówkowymi w grudniu, ale za to doszło do boomu kredytów hipotecznych, w 2023 roku było aż 15 893 zapytań. Dla porównania, w 2021 było ich jedynie 4004, a w 2022 roku 2131. Widać to również na wykresie słupkowym Oferteo.pl (na końcu artykułu).

- Wynik sięgający ponad 15 tys. świadczy, że rządowy program przyniósł swój efekt, a ten widoczny był przez kolejne miesiące, bo środki w programie skończyły się wraz z początkiem 2024 roku - dodaje komentuje Oferteo.

Co ciekawe byłe spore ożywienie w temacie kredytów samochodowych, liczba zapytań w 2023 roku wyniosła 311, a w 2021 roku było ich 242, a w 2022 roku 160.

- Równocześnie obserwujemy, że Polacy są coraz bardziej odpowiedzialni w swoich decyzjach finansowych. Wybierają kredyty z umiarem, dokładnie analizując swoje możliwości finansowe – często korzystając z poradników finansowych czy kalkulatorów dostępnych online. Ta dwa razy większa świadomość finansowa Polaków jest wyraźnym trendem, który prawdopodobnie utrzyma się również w przyszłym roku. - podsumowuje Kaleta-Domaradzka z Oferteo.

i Autor: Oferteo.pl

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.