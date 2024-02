Dalsze prace nad ustawą o wakacjach kredytowych

Nowe zasady wakacji kredytowych nie zostały we wtorek przyjęte przez Radę Ministrów. "Rząd analizuje projekt ustawy o tzw. wakacjach kredytowych; prace trwają" - przekazało biuro prasowe Centrum Informacyjnego Rządu. Rząd pierwotnie miał zająć się tym projektem 12 lutego, ale prace przełożono właśnie na 20 lutego.

Co zakłada projekt wakacji kredytowych w 2024 roku?

Kredytobiorcy, zgodnie z projektem, będą mogli zawiesić spłatę raty dwa razy w drugim kwartale i po razie w trzecim i czwartym kwartale 2024 roku Wakacje kredytowe mają obejmować wyłącznie te kredyty, których wartość w momencie udzielenia nie przekracza kwoty 1,2 mln zł. W przypadku wyższych kredytów zwolnienie nie będzie przysługiwać - pisze Business Insider.

"Ustanowienie tego progu na poziomie trzykrotności średniej wartości kredytu uniemożliwi z jednej strony skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych przez osoby niepotrzebujące takiego wsparcia, a z drugiej strony uwzględni ceny nieruchomości mieszkalnych w dużych miastach" — argumentuje Ministerstwo Finansów.

Rata do dochodu

Druga kluczowa zmiana to wskaźnik RdD, czyli "rata do dochodu". To nowe rozwiązanie, poprzedni program nie miał żadnych kryteriów dochodowych czy majątkowych. RdD ma wynosić minimum 35 proc., co oznacza, że z wakacji mógłby skorzystać tylko ten klient, którego rata hipoteki pochłania więcej niż 35 proc. miesięcznego dochodu.

