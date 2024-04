Wakacje kredytowe 2024

W środę 10 kwietnia 2024 roku odbywa się posiedzenie Sejmu RP. Tego dnia posłowie mają pochylić się m.in. nad przepisami dotyczącymi wakacji kredytowych. Tymczasem już we wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, sejmowa Komisja Finansów Publicznych przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jak podkreśla PAP, głównym celem ustawy jest wydłużenie wakacji kredytowych na 2024 r. Zaproponowane przez komisję poprawki do ustawy dotyczą głównie zmiany terminu wejścia w życie ustawy z 1 maja 2024 r., jak to zostało zapisane w przedłożeniu rządowym, na 1 czerwca 2024 roku. Zaproponowano również, aby kredytobiorcy mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców

Sejm zajmuje się także innymi wakacjami. Tym razem chodzi o zwolnienie czasowe z konieczności płacenia składek do ZUS. Rządowy projekt zakłada wakacje od ZUS dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, odprowadzając składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych oraz uzyskujących maksymalne roczne przychody w wysokości 2 mln euro, czyli tzw. mikroprzedsiębiorców. Na bazie przepisów, taki przedsiębiorca w każdym roku kalendarzowym, przez jeden wybrany przez siebie miesiąc, mógłby być zwolniony z konieczności uiszczenia opłat do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe (jeśli podlega), a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ale takiemu zwolnieniu nie podlegałaby składka zdrowotna! Wakacje od ZUS dotyczą wyłącznie samego przedsiębiorcy, a nie osób przez niego ubezpieczanych, np. pracowników. Wniosek o wakacje składkowe trzeba będzie złożyć elektronicznie do ZUS, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, który ma zostać objęty ulgą. Jeśli Sejm i Senat zaakceptują te propozycje rządu, to przepisy takie mogłyby wejść w życie już w październiku 2024 roku.

