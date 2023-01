Wakacje kredytowe znalazły się w impasie? Tyle osób skorzystało z programu

Wakacje kredytowe 2023

Wakacje kredytowe rząd wprowadził w 2022 roku, kiedy to stopy procentowe poszły w górę. Wakacje kredytowe dają możliwość zawieszenia spłaty raty złotówkowego kredytu hipotecznego łącznie przez nawet 8 miesięcy w 2022 i 2023 r. W 2023 r. wakacje kredytowe przysługują po jednym miesiącu w każdym z kwartałów. Okazuje się, że w tym roku zainteresowanie taką formą pomocy nie jest już tak dynamiczne jak w 2022. Wnioski o wakacje kredytowe można było składać od lipca 2022 roku. Rząd nie wyklucza takiej możliwości, że wakacje kredytowe mogą zostać przedłużone jeszcze o rok, czyli do końca 2024.

Z prezentacji KPRM wynika, że 1,05 mln hipotek opiewających na 262,5 mld zł odpowiada za 54 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce i 68 proc. ich łącznej wartości. Podobne bardzo dane podawano przed miesiącem. Wtedy nawet liczba ta była nieco większa: wakacjami objętych było 1,07 mln umów kredytów mieszkaniowych o wartości 270 mld zł.

Przypomnijmy, w październiku 2021 r. pierwszy raz od lat podwyższono stopy procentowe do poziomu 0,5%. Kolejne podwyżki stóp procentowych, w tym stopy referencyjnej odbyły się na kolejnych dziesięciu posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej dochodząc we wrześniu 2022 do poziomu 6,75 proc. Choć w ostatnich miesiącach 2022 roku sytuacja uspokoiła się, to eksperci przewidują, że w niedalekiej przyszłości nastąpi kolejny wzrost stóp procentowych.

