Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie wywołał burzę w sieci z powodu szokująco wysokich cen wakacji nad Bałtykiem.

Influencerka Nathallae wyliczyła, że dwutygodniowy pobyt może kosztować nawet 20 tys. zł, sugerując, że egzotyczne Bali jest tańsze.

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Sezon wakacyjny jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a ceny nad morzem już budzą ogromne emocje. W centrum zainteresowania znalazł się hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z największych i najbardziej wyczekiwanych obiektów hotelowych nad Bałtykiem. Pierwsi goście mają pojawić się tam już 10 czerwca. Nie wszyscy są jednak zachwyceni cenami pobytu.

„Nie stać mnie na Bałtyk”

Podróżnicza influencerka Natalia Maszkowska, znana w sieci jako Nathallae, postanowiła sprawdzić, ile kosztują wakacje w nowym hotelu. Według przedstawionych przez nią wyliczeń dwutygodniowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Gołębiewski w Pobierowie to wydatek zaczynający się od 17 169 zł. Jej zdaniem po doliczeniu kosztów dojazdu, wyżywienia i dodatkowych atrakcji całkowity rachunek może zbliżyć się nawet do 20 tys. zł.

Kiedy mówię, że nie stać mnie na Bałtyk w sezonie, to nikt mi nie wierzy – napisała w mediach społecznościowych.

Bali tańsze od polskiego morza?

Influencerka zestawiła ceny nad Bałtykiem z kosztami wyjazdu na Bali. Według jej kalkulacji 15-dniowy pobyt dla dwóch osób w prywatnym domku z basenem wraz z przelotami miał kosztować około 9300 zł. Do tego doliczyła wydatki na jedzenie oraz wynajem skutera. Nawet po uwzględnieniu dodatkowych kosztów egzotyczne wakacje miały okazać się wyraźnie tańsze niż pobyt w luksusowym hotelu nad polskim morzem. To właśnie ta różnica wywołała lawinę komentarzy i ponownie rozkręciła debatę o tym, czy wakacje w Polsce nie stają się zbyt drogie dla przeciętnych rodzin.

Turcja kontra Pobierowo

To nie jedyne porównanie, które pojawiło się w sieci. Wrocławska tiktokerka TinaHa zestawiła koszt jednej doby w hotelu Gołębiewski z ofertą wakacji w Turcji. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że tygodniowy pobyt last minute w czterogwiazdkowym hotelu w Turcji można było znaleźć za około 1526 zł. Tymczasem jedna noc w luksusowym hotelu w Pobierowie miała kosztować około 1614 zł.

Nagranie szybko zdobyło popularność, a internauci zaczęli dzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z rosnącymi kosztami urlopów nad Bałtykiem.

Eksperci rynku turystycznego od lat zwracają uwagę, że ceny nad polskim morzem są bardzo zróżnicowane. Obok luksusowych hoteli dostępne są także znacznie tańsze noclegi, pensjonaty i apartamenty. Nie zmienia to jednak faktu, że najbardziej prestiżowe obiekty nad Bałtykiem coraz częściej cenowo konkurują nie z krajowymi kurortami, lecz z zagranicznymi kierunkami wakacyjnymi. A to sprawia, że wielu Polaków przed rezerwacją urlopu coraz dokładniej porównuje oferty i kalkuluje, gdzie za podobne pieniądze otrzyma więcej.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026