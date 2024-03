Dla kogo urlop od składek na ZUS? Przywilej niestety nie obejmie składki zdrowotnej

"Mikroprzedsiębiorcy, ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają do dziewięciu osób, będą mogli liczyć na długo wyczekiwany urlop dla przedsiębiorców, czyli możliwość wzięcia urlopu - miesiąc w ciągu roku – kiedy przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składki zusowskiej" – wyjaśnił premier podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu. Szef rządu podkreślił, że urlop od składek ZUS nie obejmie składki zdrowotnej.

Tusk dodał, że intencją rządu jest, by rozwiązanie dotyczące miesięcznych wakacji od składek ZUS, płaconych przez mikroprzedsiębiorców, weszło w życie jeszcze w tym roku. Wnioski w tej sprawie będzie trzeba złożyć do końca listopada.

Wyjaśniono, że z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa), a wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Urlop od składek ZUS automatyczny, bez postępowania administracyjnego

Premier wyjaśnił, że z urlopu dla mikroprzedsiębiorców będzie można skorzystać na podstawie samego wniosku wysłanego do ZUS. Nie trzeba będzie czekać na decyzję administracyjną, ponieważ wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie oznaczało automatycznie decyzję dotyczącą wakacji od składki.

Resort rozwoju i technologii, w opublikowanym we wtorek komunikacie przekazał, że na projektowanej ustawie skorzysta ok. 1,7 mln osób. W latach 2024-2034 koszt wakacji składkowych wyniesie ok. 20,24 mld zł, a w samym 2024 r. ok. 1,53 mld zł.

Resort tłumaczy, że aby skorzystać z wakacji, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego.

Wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Kogo nie obejmą wakacje od ZUS?

Resort wyjaśnił, że projektowane rozwiązania dotyczą wakacji od ubezpieczeń społecznych; nie będzie ono obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Jak podkreślono, takie zastrzeżenie ma zapobiegać tzw. "wypychaniu" pracowników na samozatrudnienie.

Ministerstwo podkreśliło, że wakacje dotyczyć będą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego. Rozwiązanie nie będzie skierowane do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników.

