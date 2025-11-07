Wakacje składkowe: Ostatni dzwonek na 1500 zł. Uniknij 3 pułapek

Analiza danych Ministerstwa Finansów ujawnia, jak 40% firm traci szansę na poprawę swojej płynności finansowej pod koniec roku

Ostatni dzwonek na 1500 zł od ZUS. Sprawdź, czy zdążysz przed końcem roku

Przedsiębiorcy mają ostatnią szansę w tym roku, by skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Wniosek złożony do 30 listopada pozwoli im nie płacić składek ZUS za grudzień, co oznacza realną oszczędność w portfelu rzędu 1200-1500 złotych. Program ten jest skierowany do najmniejszych firm, czyli mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy zatrudniają do 9 pracowników i których roczny przychód nie przekracza 2 milionów euro. Od startu programu w listopadzie 2024 roku, skorzystało z niego już ponad 2,2 miliona firm, a łączna suma wsparcia sięgnęła blisko 2,9 miliarda złotych. Mimo to, dane Ministerstwa Finansów pokazują, że aż 40% uprawnionych w 2025 roku wciąż nie wykorzystało tej możliwości, co oznacza, że mogą stracić szansę na oszczędności w bieżącym roku rozliczeniowym.

Procedura jest prosta, ale wymaga działania w określonym terminie. Wniosek o wakacje składkowe, oznaczony symbolem RWS, można złożyć wyłącznie online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kluczowa zasada to złożenie dokumentu w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcemy uzyskać zwolnienie. Oprócz spełnienia kryteriów dotyczących wielkości firmy, przedsiębiorca musi prowadzić działalność od co najmniej roku i być objęty ubezpieczeniami społecznymi. Ulga obejmuje szeroki pakiet składek: od emerytalnej i rentowej, przez wypadkową, aż po dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz opłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Trzeba jednak pamiętać o ważnym wyjątku, ponieważ składka zdrowotna pozostaje obowiązkowa i należy ją uregulować w normalnym terminie. Warto też wiedzieć, że program nie jest dostępny dla osób, które świadczą usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Wakacje od składek to nie tylko zysk. Trzy pułapki, o których musisz wiedzieć

Dane z dotychczasowego działania programu pokazują, że przedsiębiorcy podchodzą do wyboru miesiąca zwolnienia w sposób strategiczny. Najczęściej decydują się na ulgę w okresach, które są dla firmy finansowo trudniejsze, czyli charakteryzują się niższymi przychodami lub większymi wydatkami. Popularne miesiące to styczeń, okres wakacyjny (lipiec i sierpień) oraz właśnie grudzień. Takie planowanie pozwala maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z ulgi i realnie odciążyć firmowy budżet. Co ciekawe, chociaż do 4 listopada bieżącego roku złożono mniej wniosków (986 tysięcy) niż w tym samym czasie rok temu (ponad 1,3 miliona), to końcówka roku przynosi wyraźne ożywienie. Sam październik odnotował ponad 50% wzrost liczby wniosków w porównaniu do września, co pokazuje, że wielu przedsiębiorców mobilizuje się przed ostatecznym terminem.

Zanim jednak złożymy wniosek, warto poznać potencjalne pułapki. Najważniejszą z nich jest limit pomocy publicznej, tzw. pomocy de minimis, który dla jednej firmy wynosi 300 tysięcy euro w ciągu trzech lat. Jeśli przedsiębiorca korzystał już z innych dotacji lub ulg, może nieświadomie przekroczyć ten próg. W takiej sytuacji ZUS odrzuci wniosek lub, co gorsza, nakaże zwrot przyznanej ulgi wraz z odsetkami. Warto wiedzieć, że od lipca 2025 roku ZUS automatycznie weryfikuje te limity we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Drugą kwestią są konsekwencje podatkowe. Nieopłacona składka na ubezpieczenie społeczne nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. To z kolei podnosi podstawę opodatkowania, a więc i sam podatek dochodowy do zapłaty. Wreszcie, osoby, które dobrowolnie płacą wyższe składki emerytalne, by zapewnić sobie lepsze świadczenie w przyszłości, powinny pamiętać, że w miesiącu objętym ulgą stracą tę możliwość. Państwo sfinansuje za nich jedynie składkę od najniższej, obowiązkowej podstawy.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek