Wakacje w Szwajcarii na polską kieszeń? Ile kosztuje pobyt w Szwajcarii?

Podróżowanie po urokliwym alpejskim kraju dostarcza wielkich wrażeń, ale mimo spadku wartości franka, trzeba się liczyć ze sporym wakacyjnym budżetem. Ceny i koszty życia w Szwajcarii są bowiem najwyższe w Europie. Podpowiadamy, co wypada tam zobaczyć i jak poradzić sobie z płatnościami, aby nie narazić się na dodatkowe wydatki.

Nie dbasz o wizę, ale nie zapomnij o EKUZ

– Chociaż Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, to od 2008 r. należy do strefy Schengen. Dzięki temu polscy obywatele mogą przekroczyć granicę i przemieszczać się między alpejskimi ośrodkami na podstawie dowodu osobistego. Przed urlopem warto wyrobić dla siebie i najbliższych EKUZ (Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego), by w razie konieczności skorzystania z niezbędnej opieki medycznej, nie ponosić niebagatelnych kosztów leczenia – informuje Irmina Zalewska, Global Account Executive w Cinkciarz.pl.

Ceny w Szwajcarii

Podróżujący samochodem mogą zacząć wydatki od zakupu winiety (ważnej przez 12 miesięcy), która kosztuje 40 CHF (ok. 177 PLN). Można ją nabyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Benzyna czy olej napędowy są wyraźnie droższe niż w Polsce, litr paliwa kosztuje w przeliczeniu ok. 8 zł.

Ceny noclegów w Szwajcarii mogą być wysokie, zwłaszcza w popularnych turystycznych miejscowościach. Za noc w hotelu średniej klasy zapłacimy od 100 do 200 CHF, czyli od 440 do 880 zł. W hostelach można się przespać za ok. 30-50 CHF (130-220 PLN) za łóżko w pokoju wieloosobowym. Wynajęcie apartamentu dla 2-3 osób może kosztować od 70 do 150 CHF (300-660 PLN) za noc, w zależności od lokalizacji i standardu.

– Szwajcaria ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci kolejowych na świecie. Jeśli planujemy dłuższy pobyt i częste podróże pociągiem, można rozważyć zakup Swiss Travel Pass. Taki bilet umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów w określonym okresie, uprawnia także do zniżek na niektóre atrakcje turystyczne. Ceny Swiss Travel Pass zaczynają się od 244 CHF (ok. 1070 PLN) za bilet 3-dniowy. Jako punkt odniesienia można potraktować fakt, że np. za jednorazowy przejazd na linii Zurych-Genewa zapłacimy 50-100 CHF (ok. 220-440 PLN), w zależności od klasy pociągu i rodzaju biletu – mówi Irmina Zalewska z fintechu Cinkciarz.pl. W większych miastach komunikacja miejska jest bardzo dobrze rozwinięta, a ceny jednorazowych biletów sięgają 2,5-4 CHF (11,2-20,2 PLN).

Posiłki w restauracjach wydają się relatywnie drogie. Obiad w restauracji średniej klasy kosztuje ok. 20-40 CHF (ok. 88-176 PLN). W luksusowych restauracjach ceny przekraczają 100 CHF (440 PLN) za osobę. W marketach spożywczych produkty kosztują z reguły dwa-trzy razy więcej niż w Polsce. Przykłady: za litr mleka zapłacimy w przeliczeniu ok. 8 zł, za bochenek chleba ok. 13 zł, za kilogram ziemniaków ok. 9 zł, a 1 kg lokalnego sera żółtego blisko 100 zł.

Będąc w Szwajcarii, wypada skosztować lokalnego specjału, czyli fondue, a więc mieszanki serów podgrzewanych w specjalnym garnku na palniku. Alpejski kraj w kulinarnym świecie w ogóle słynie z serów, lecz także wysokiej jakości czekolady i deserów. Popularne są tutaj czekoladowe praliny, torty oraz inne ciasta.

Najpiękniejsze miejsca w Szwajcarii

Do Szwajcarii przyciągają przede wszystkim Alpy, kurorty i uzdrowiska. Pasjonaci górskich wędrówek czy wypraw rowerowych znajdą tu mnóstwo szlaków. Można tu jednak także odpocząć nad wodą, racząc się widokami. Jezioro Genewskie, jedno z największych w Europie, otaczają malownicze góry, plaże, kąpieliska, miasteczka i winnice.

Z perspektywy miłośników turystyki wysokogórskiej najbardziej prestiżowy wydaje się Matterhorn, jeden z najbardziej rozpoznawalnych szczytów na świecie, który przyciąga turystów i alpinistów z całego globu. Znajduje się w pobliżu miejscowości Zermatt, popularnego ośrodka sportów zimowych. Interesującym punktem urlopu może być wycieczka kolejką linową na Klein Matterhorn, skąd roztacza się niesamowity widok na okolicę.

Jungfraujoch, znane jako „Top of Europe", to z kolei najwyżej położona stacja kolejowa w Europie, znajdująca się na wysokości 3 454 metrów nad poziomem morza. Wyprawa na Jungfraujoch to niezapomniane przeżycie, podczas którego można podziwiać lodowiec Aletsch oraz Alpy Berneńskie. Warto wybrać się pociągiem z Interlaken do Jungfraujoch, gdzie podróż stanowi atrakcję samą w sobie.

Na uwagę zasługują zabytki Lucerny, Bazylei czy Berna. Stolica Szwajcarii to miasto o bogatej historii i pięknej architekturze, którego zwiedzanie można zacząć od Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, by po tym odwiedzić również Bundeshaus (siedzibę szwajcarskiego parlamentu), Katedrę Św. Wincentego oraz Muzeum Paula Klee.

Do Zurychu, największego miasta Szwajcarii i globalnego ośrodka finansowego, przyciągają m.in. muzea, galerie sztuki i teatry. Spacer po starym mieście (Altstadt) oraz rejs po Jeziorze Zuryskim to niemal stałe punkty programu dla turystów odwiedzających Szwajcarię.

– W kraju Helwetów popularne są płatności bezgotówkowe. Wymieniając złote na franki szwajcarskie, warto unikać błędów, które mogą zwiększyć koszty wyjazdu. Kantory stacjonarne, zwłaszcza te na lotniskach czy w centrach miast, często oferują niekorzystne kursy oraz wysokie spready, czyli różnice między ceną zakupu i sprzedaży waluty. Używanie za granicą zwykłej karty debetowej lub kredytowej do płatności bezgotówkowych również naraża na niekontrolowane prowizje, które mogą sięgać nawet kilkunastu zł. O wiele wygodniejszym i korzystniejszym sposobem płacenia w innych krajach wydaje się karta wielowalutowa. Można ją na bieżąco doładowywać, utrzymując wydatki w ryzach, ale też wypłacać nią pieniądze z bankomatów – radzi ekspertka Cinkciarz.pl.

Letnie atrakcje Szwajcarii

Fanów muzyki i filmu mogą skusić festiwale, które odbywają się w miesiącach wakacyjnych. Festiwal Jazzowy w Montreux odbywa się co roku w lipcu nad brzegiem Jeziora Genewskiego. Sierpniowy Festiwal Filmowy w Locarno stanowi doskonała okazję, aby zobaczyć najnowsze produkcje i ich gwiazdy. Paléo Festival w Nyon to z kolei jeden z największych festiwali muzycznych w Europie, odbywający się w lipcu. Oferuje szeroką gamę koncertów od rocka, przez pop, aż po muzykę elektroniczną.