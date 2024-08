Planujesz wakacje - sprawdź, co oferuje Meksyk! Z jednej strony bajeczne plaże i krystalicznie czysta woda ciepłego Morza Karaibskiego, z drugiej wielkie dziedzictwo kulturowe z absolutnie unikatowymi zabytkami cywilizacji Azteków i Majów. Do tego oryginalna, ciesząca się światowym powodzeniem kuchnia. Nie wypada przeoczyć walorów przyrodniczych – majestatycznych gór Sierra Madre czy też choćby jednej z kilku dżungli. Co istotne, ceny w Meksyku są z reguły niższe niż w Polsce, a czynnik ten w minionych dniach dodatkowo uwypukla spadek kursu lokalnej waluty.

Peso w odwrocie

Za jedno meksykańskie peso (MXN) zapłacimy dziś ok. 21-22 groszy. Ledwie we wrześniu waluta Meksyku stała o wiele mocniej, kosztując ponad 27 groszy. – Przed kilkoma tygodniami peso, które nieprzerwanie ścigało się ze złotym o status najsilniej zyskującej w gronie głównych walut, zostało brutalnie przecenione z powodu niepewności politycznej. Kolejny etap kłopotów meksykańskiej waluty to już będąca pokłosiem awersji do ryzyka historia z minionych dni. W rezultacie ostrożnego nastawienia inwestorów część walut rynków wschodzących znalazła się pod gigantyczną presją. MXN w relacji do dolara jest obecnie niemal 20 proc. tańsze niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej, gdy notowało wieloletnie maksima siły – wyjaśnia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, nagradzany przez agencję Bloomberg za największą na świecie trafność prognoz walutowych dotyczących meksykańskiego peso.

Co warto zobaczyć?

Jeden, nawet kilkutygodniowy, pobyt nie wystarczy, aby poznać wszystkie atrakcje Meksyku. Ich wyliczankę można zacząć np. od Tulum czy też Palenque, czyli pozostałości starożytnych miast Majów. Teotihuacan to z kolei słynne i niezwykle popularne ruiny ośrodka Azteków, znane z monumentalnych Piramid Słońca i Księżyca.

Nie do pominięcia wydaje się Wielki Kanion Meksyku (Barranca del Cobreu), który jest znacznie rozleglejszy i głębszy niż jego bardziej znany amerykański odpowiednik. Popularnością cieszą się tam przejazdy kolejką El Chepe, ale także piesze i rowerowe wycieczki.

Na Półwyspie Jukatan znajdziemy z kolei Chichen Itza, jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych Majów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Największymi atrakcjami są tu: piramida Kukulkana, Świątynia Wojownika, obserwatorium astronomiczne El Caracol oraz więzienie Tzompantli.

Mocną konkurencję dla zabytków stanowią turystyczne ośrodki nad Morzem Karaibskim. To m.in. słynący z białych plaży Cancún z pobliską rafą koralową, nieco bardziej kameralna Playa del Carmen, wyspy Cozumel i Isla Mujeres czy też znane jako miejsce żółwi Akumal, popularne wśród miłośników przyrody i nurkowania. Na uwagę zasługuje Bacalar, czyli miasteczko znane z Laguny Siedmiu Kolorów i słodkowodnego jeziora o intensywnie niebieskiej barwie.

Osobną wizytę można poświęcić 22-milionowej stolicy państwa, by zobaczyć np. Zocalo, jeden z największych placów na świecie, serce historycznego centrum miasta z Katedrą Metropolitalną i Pałacem Narodowym z muralami Diego Rivery. W metropolii swoją siedzibę ma Museo Nacional de Antropología, czyli najważniejsze muzeum archeologiczne w Meksyku. Turyści kierują swoje kroki często w stronę parku i zamku Chapultepec. Sporą popularnością cieszy się też dzielnica artystów Coyoacán z muzeum Fridy Kahlo. Pływające ogrody, które można podziwiać z rejsów kolorowymi łodziami, są osobliwością dzielnicy Xochimilco.

Lot do Meksyku i formalności

Turystyczny pobyt nie wiąże się z koniecznością wyrabiania wizy. Polskiemu obywatelowi wystarczy paszport, by przekroczyć granicę i przebywać w Meksyku nawet do 180 dni. Na miejscu otrzymuje się kartę turystyczną (Forma Migratoria Multiple – FMM), którą należy wypełnić i zachować przez cały czas pobytu w kraju. Karta ta jest częścią procesu kontroli granicznej i musi być zwrócona przy wyjeździe.

– Z Polski można bezpośrednio dolecieć do Meksyku. Lot z Warszawy trwa blisko 12 godzin, a za jeden bilet w obie strony trzeba zapłacić od 2,5 do 4,5 tys. zł. Dla własnego bezpieczeństwa przed podróżą można zarejestrować się w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. Dzięki temu w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą będzie możliwy szybki kontakt z MSZ. System daje też dostęp do powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży. Niestety, Meksyk nie należy do najspokojniejszych miejsc na świecie, co dotyczy zarówno przestępczości jak i huraganów, które zwykle uaktywniają się w czerwcu i mogą występować do listopada – informuje Irmina Zalewska, Global Account Executive w Cinkciarz.pl.

Jeżeli chodzi o zagrożenie przestępczością, popularne kurorty, zwłaszcza na południu kraju, uchodzą za miejsca pieczołowicie strzeżone, gdzie turyści mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Noclegi, ceny w sklepach i restauracjach

– Naturalne uwarunkowania sprawiają, że już od wielu lat Meksyk przyciąga podróżnych z różnych zakątków świata. Baza turystyczna odpowiada na popyt miejscami noclegowymi w hotelach, hostelach, pensjonatach czy prywatnych apartamentach. Ceny? Już od 100-200 MXN (ok. 25-50 PLN) za noc za pokój dwuosobowy. Na tygodniowy pobyt z noclegami dwóm osobom wystarczy zatem ok. 175-350 PLN – zauważa ekspertka fintechu Cinkciarz.pl.

W klasie średniej ceny idą w górę. Noclegi kosztują ok. 500-1200 MXN (125-300 PLN) za noc za pokój dwuosobowy. Na tygodniowy pobyt można liczyć na koszty rzędu 875-2100 PLN. W luksusowych hotelach, których nie brakuje, na nocleg wydamy ok. 2-4 tys. MXN (500-1000 PLN) za pokój dwuosobowy, co oznacza, że tygodniowy pobyt pochłonie w przeliczeniu ok. 3,5-7 tys. Zł.

W segmencie apartamentów, które cieszą się sporym wzięciem, ceny mogą się wahać od 1000 do 2000 MXN, czyli ok. 250-500 zł za noc za cały apartament. Na tygodniowy pobyt wydamy zatem ok. 1750-3500 PLN.

W meksykańskim markecie spożywczym, w barze czy restauracji turysta z Polski może się czuć bezpiecznie. Ceny są bowiem porównywalne, a w wielu wypadkach nawet nieco niższe niż nad Wisłą. Przykłady: bochenek chleba – 30 MXN (niespełna 7 zł), 1 litr mleka – 20 MXN (ok. 5 zł), 12 jaj – 30 MXN (ok. 7 zł), piwo w pubie – 40-70 MXN (ok. 9-16 PLN), kawa w kawiarni – 30-60 MXN (ok. 7-14 zł), obiad w taniej restauracji – 100-200 MXN (ok. 23-46 PLN), zestaw w sieci fast food – 80-120 MXN (ok. 19-28 PLN), bilet na autobus miejski – 10-15 MXN (ok. 2-4 zł).

Płatności w Meksyku

Przed wyprawą do Meksyku warto wcześniej wymienić złote na peso i nie robić tego na ostatnią chwilę i w przypadkowych miejscach. Kantory na lotniskach czy też w popularnych kurortach często narzucają wysokie spready.

– W większych miastach, restauracjach i sklepach akceptowane są karty płatnicze. Najlepiej jest zatem zaopatrzyć się w kartę wielowalutową, aby nie tracić na konwersji i unikać niepotrzebnych prowizji. Jednak są miejsca, jak niektóre targowiska czy bary, w których można płacić tylko gotówką. Wtedy dzięki takiej karcie wypłacimy meksykańska walutę z bankomatu – zauważa Irmina Zalewska z Cinkciarz.pl.