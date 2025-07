Spis treści

Kontrowersje wokół jawności majątku

Sędzia Waldemar Żurek został ogłoszony przez Donalda Tuska nowym ministrem sprawiedliwości. Jak pisze Onet, Żurek dużo ryzykuje — będzie się musiał zrzec statusu sędziego, a zatem także immunitetu. W przeszłości politycznie było już wokół niego głośno m.in. za sprawą utajniania i odtajniania jego oświadczeń majątkowych.

Powiem szczerze, że upublicznianie takich danych [oświadczeń majątkowych – red.] może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, tak mojego, jak mojej rodziny. Przecież i tak nieustannie dostaję SMS-y czy e-maile z informacją, że podczas wizyty w galerii handlowej dostanę "dwa strzały z ukrycia". Skóra cierpnie, a chwilę później ci moi "wielbiciele" precyzują, że będą to "strzały w twarz", z tzw. liścia, a nie prawdziwe strzały. A teraz, po ujawnieniu danych z oświadczenia dużo łatwiej będzie namierzyć tak mnie, jak moją rodzinę, sprawdzić, gdzie wypoczywamy, i tak dalej

— podkreślał przed laty sędzia Waldemar Żurek.

Utajnione dokumenty

W ostatnich latach, już za rządów obecnej koalicji, na chcących zobaczyć oświadczenie sędziego czeka komunikat o utajnieniu dokumentów ze względów bezpieczeństwa. Jednak dostępne są oświadczenia za rok 2018 i 2022, które rzucają światło na stan posiadania nowego ministra sprawiedliwości. Nie da się ukryć, że Waldemar Żurek, jak na polskie warunki jest bogaczem. Bycie sędzią to intratne zajęcie.

Majątek z 2022 roku

Z oświadczenia za 2022 rok wynika, że Waldemar Żurek dysponował oszczędnościami w wysokości 122 tys. 600 zł. W swoim majątku wymienił również:

Dom o powierzchni 110 m kw.

Grunt budowlany wraz z budowanym wówczas drewnianym domem szkieletowym o powierzchni 110 m kw.

Kilka innych działek budowlanych i rolnych

Charakterystyczne jest to, że w kilku punktach oświadczenia Waldemar Żurek odwoływał się do decyzji CBA, dyskutując co do zasadności treści oświadczenia o majątku. Np. dotyczące dotacji unijnej obszarowej z 2022 dla jego gospodarstwa rolnego w kwocie ok. 2829 zł i argumentował "Wg. mnie nie należy wpisywać bo to dotacja a nie dochód - wg CBA inaczej".

Wcześniejsze ustalenia medialne

Jak wynika z wcześniejszych ustaleń medialnych z 2017 roku, sędzia Żurek dysponował znacznie większym majątkiem ziemskim. Według danych z rejestru ksiąg wieczystych posiadał wówczas:

6,8 hektara w województwie łódzkim

3,5 ha gruntów ornych w Rzeplinie w województwie małopolskim

3,4 ha na Podkarpaciu

1,5 ha pastwisk w gminie Postomino

W sumie 21 pozycji, w zdecydowanej większości użytki rolne

Kamienicę w prestiżowej lokalizacji w Krakowie - wspólnota majątkowa z byłą żoną

Wartość tego majątku szacowano wówczas na co najmniej kilkaset tysięcy złotych.

Nowa rola w rządzie

Waldemar Żurek zastąpi na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Jak podkreślają media, nowy minister ma "markę niezłomnego sędziego i praktykę", której brakowało jego poprzednikowi. Będzie to niewątpliwie jeden z kluczowych testów dla nowej ekipy rządowej w obszarze reformy wymiaru sprawiedliwości.

GALERIA: Rekonstrukcja rządu. Oto nowi ministrowie Tuska