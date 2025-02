Walentynkowy biznes. Można zarobić więcej niż w inne dni

Ile zarobisz na walentynkach

W rozmaitych okres okołoświątecznych wiele branż szuka dodatkowych rąk do pracy. W lutym przed walentynkami i w same walentynki na wagę złota są pomocnicy w kwiaciarniach, restauracjach, salonach urody, firmach kurierskich i dostawczych. Co istotne, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników, rosną oferowane im stawki godzinowe. Wynagrodzenia za pracę w tym okresie mogą być wyższe, bo firmy chcą zapewnić odpowiednią obsługę i zmotywować pracowników do pracy w godzinach szczytu. Stali pracownicy mogą natomiast liczyć na premie za dodatkowy utarg danego dnia. Coraz częściej zakupy prezentów odbywają się online, a to oznacza intensywny czas dla kurierów, którzy to mogą liczyć na wynagrodzenie w tym okresie od 24 do 33,6 zł netto za godzinę.

Nie da się ukryć, że największe oblężenie przeżywają w Walentynki kwiaciarnie. Według Barometru Providenta co piąta Polka (20,4 proc.) chciałby dostać kwiaty na walentynki. Floryści w tym gorącym dla branży okresie mogą liczyć na godzinową stawkę w przedziale od 22,6 do 30,5 zł netto - często plus premia za wzmożony ruch.

Walentynki w restauracji lub SPA

Okazuje się, że 18 proc. Polaków chciałoby w walentynki wybrać się z ukochaną osobą na kolację do restauracji. Tego dnia w wielu restauracjach i kawiarniach wszystkie stoliki są zarezerwowane. W branży gastronomicznej trzeba zwiększać personel. Pomocnicy kuchni mogą liczyć na wynagrodzenie od 22 do 30 zł netto za godzinę, a kelnerzy od 22 do 28 zł netto – plus napiwki.

Fani walentynek chętnie tego dnia poszliby do SPA. Zabiegi dla dwojga to jeden z popularniejszych prezentów na walentynki, dlatego masażyści w tym czasie nie narzekają na brak pracy. Ich zarobki wahają się od 24 do nawet 240 zł netto za godzinę.

