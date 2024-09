Walka o imperium Zygmunta Solorza. Taki majątek zgromadził polski miliarder

Dzieci Solorza w liście, który opublikowała „Gazeta Wyborcza” napisały, że kontakt z ich ojcem od dłuższego czasu jest utrudniony z powodu choroby i że obecnie nie mają pewności, gdzie przebywa. Poinformowały też kadrę menedżerską zarządzanej przez Solorza grupy kapitałowej, by „ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości”. Jak ustalił „Super Express” miliarder obecnie jest w podróży poślubnej z Justyną Kulką, z którą w marcu tego roku wziął ślub.

„Jesteśmy w Europie w trakcie rejsu. Jednak cały czas jestem na bieżąco ze sprawami firm i biorę udział w ich pracach. Proszę się o mnie nie martwić, mam wszystko pod kontrolą” – poinformował „SE”, Solorz, z którym bez problemu udało nam się skontaktować.

Tak Solorz budował swój biznes

Polski miliarder od lat utrzymuje się w rankingach „Forbesa” i „Wprost” wśród najbogatszych Polaków przez długi czas systematycznie powiększając dochody. Swoje pierwsze kroki w biznesie stawiał w roku 1978, kiedy wyjechał do ówczesnego NRF (zachodnie Niemcy). Tam założył firmę transportową. Do Polski wrócił 10 lat później. Zajął się sprzedażą importowanych z Niemiec używanych samochodów, elektroniki i ubrań.

Później zainteresował się branżą medialną. Pierwszą inwestycją był zakup dziennika „Kurier Polski”. Wkrótce - w 1992 r. powstaje telewizja Polsat. W 1999 utworzył platformę telewizyjną Cyfrowy Polsat, w 2011 roku do Grupy Zygmunta Solorza dołączył Polkomtel, operator sieci Plus. W 2017 Grupa przejęła operatora telefonii, telewizji i internetu stacjonarnego Netia. Dwa lata później w ręce spółki trafiła firma windykacyjna Vindix. Cyfrowy Polsat został też udziałowcem największej polskiej firmy informatycznej Asseco i wykupił portal informacyjny Interia.

Miliarder zainteresował się również budową elektrowni jądrowych. Kontrolowana przez niego Grupa Kapitałowa ZE PAK nawiązała w październiku 2019 współpracę z koreańskim koncernem KHNP w zakresie potencjalnej budowy małych, jądrowych reaktorów modułowych na terenie elektrowni Pątnów. Założył także stowarzyszenie Program Czysta Polska, propagujące ekologię i ochronę środowiska.

Jak tłumaczył w wywiadzie dla „Forbesa”:

"Kiedy zakładaliśmy telewizję, myślałem - w Polsce są dwa kanały telewizyjne, ludzie na pewno chcą mieć większy wybór. Gdy zaczęła się era internetu, pomyślałem - świat przechodzi do internetu, stąd inwestycja w Plusa. Wszystko to są usługi dla każdego, z których każdy z nas korzysta codziennie - i podobnie jest z prądem. Każdy go potrzebuje. Stąd nasze inwestycje w energię, ale tę zieloną, neutralną dla środowiska" – wyjaśniał Solorz "Forbesowi".

Fortuna sprzyja Zygmuntowi Solorzowi. Taki zgromadził majątek

Na tegorocznej Liście 100 Najbogatszych Polaków "Forbesa" Zygmunt Solorz znalazł się na ósmym miejscu. Był to pierwszy raz w historii rankingu, kiedy właściciel telewizji Polsat znalazł się tak daleko za podium. Jego majątek oszacowano na 7,72 mld zł i w rok do roku skurczył się o 26,5 proc. Dla przypomnienia w 2010 w rankingu światowych miliarderów, Solorz zajął 488 miejsce, z majątkiem szacowanym na 2 mld dolarów (drugi Polak po Janie Kulczyku).

Grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat podzielona jest na trzy segmenty: Zielona Energia, Telekomunikacja i Kontent oraz Nieruchomości. Do pierwszego z nich należy PAK-Polska Czysta Energia gdzie udział grupy wynosi 51 proc., w drugim obszarze działalności działają następujące spółki: Polkomtel, Netia, Telewizja Polsat oraz Grupa Interia. Właścicielem tych spółek w 100 procentach jest Cyfrowy Polsat. Kolejną częścią imperium Solorza jest spółka nieruchomościowa Port Praski. Cyfrowy Polsat ma tutaj 67 proc. udziałów w spółce.

Port Praski to projekt deweloperski podzielony na 4 części: Park Mediów, City, Doki i Nowa Praga. Doki to część gdzie powstaną - na terenie dzisiejszych doków - luksusowe apartamenty z przystaniami do cumowania motorówek. W części City mają powstać przede wszystkim biurowce, ale znajdą się tam również apartamenty jak i galerie handlowe. Projekt Nowa Praga z kolei przewiduje budowę osiedla mieszkaniowego dla klasy średniej, a Park Mediów będzie odpowiednikiem działającego już Centrum Nauki Kopernik.

Ponadto miliarder jest też właścicielem (bezpośrednio lub pośrednio) takich firm, jak: Plus Bank, Premium Mobile, Eleven Sports, Jet Story. Posiada także udziały w ATM Grupa oraz Asseco Poland.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.