Świadczenie 500 plus

Waloryzacja 500 plus do 1000 plus?! Autor 500 plus na dziecko o podwyżce świadczenia

Od 1 lutego 2023 roku można składać wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus na kolejny okres rozliczeniowy. Nie da się jednak nie zauważyć, że przy tak wysokim wskaźniku inflacji, świadczenie znacznie straciło na wartości. Pomysłodawca dodatku, prof. Julian Auleytner nie ukrywa, że świadczenie należałoby poddać waloryzacji.